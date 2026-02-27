Видео
Україна
Видео

Гетманцев высказался об условиях переговоров — чего ждать украинцам

Гетманцев высказался об условиях переговоров — чего ждать украинцам

Дата публикации 27 февраля 2026 21:30
Гетманцев рассказал об условиях, которые могут быть приняты на переговорах
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Украинская команда, вероятно, сможет добиться на переговорах запланированного результата. Но окончательное решение должно быть принято украинцами.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Сильная команда переговорщиков гарантирует хорошие условия для Украины

"Если говорить о мире, то только Бог знает, когда эта точка будет и собственно какой она будет. На самом деле у нас сегодня очень сильная команда переговорщиков, которая себя показала не на словах, а на конкретных делах в прошлом, что они действительно могут договариваться на нормальных для страны условиях. Я убежден в том, что эта команда она договорится на максимально приемлемых для страны условиях", — сказал Гетманцев.

В то же время нардеп отметил, что те условия, которые примет переговорная команда — не всех украинцев устроят.

"И мы должны принять, что указанные условия должны быть акцептованы людьми. В Украине пока нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность чтобы заключить мир или отказаться от него. Поэтому переговорщики должны достичь условий лучших для страны и дать возможность людям голосовать "за" или "против" на референдуме", — добавил он.

Когда может завершиться война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть "окно возможностей" для достижения мира до осени и выборов в США.

Трамп, в свою очередь, поставил новый дедлайн по завершению войны в Украине. Он хочет закончить ее до 4 июля, поскольку в этот день будут отмечать 250 лет независимости США.

