Гетманцев рассказал об условиях, которые могут быть приняты на переговорах

Украинская команда, вероятно, сможет добиться на переговорах запланированного результата. Но окончательное решение должно быть принято украинцами.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Сильная команда переговорщиков гарантирует хорошие условия для Украины

"Если говорить о мире, то только Бог знает, когда эта точка будет и собственно какой она будет. На самом деле у нас сегодня очень сильная команда переговорщиков, которая себя показала не на словах, а на конкретных делах в прошлом, что они действительно могут договариваться на нормальных для страны условиях. Я убежден в том, что эта команда — она договорится на максимально приемлемых для страны условиях", — сказал Гетманцев.

В то же время нардеп отметил, что те условия, которые примет переговорная команда — не всех украинцев устроят.

"И мы должны принять, что указанные условия должны быть акцептованы людьми. В Украине пока нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность чтобы заключить мир или отказаться от него. Поэтому переговорщики должны достичь условий лучших для страны и дать возможность людям голосовать "за" или "против" на референдуме", — добавил он.

Когда может завершиться война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть "окно возможностей" для достижения мира до осени и выборов в США.

Трамп, в свою очередь, поставил новый дедлайн по завершению войны в Украине. Он хочет закончить ее до 4 июля, поскольку в этот день будут отмечать 250 лет независимости США.