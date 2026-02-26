Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Как изменились прогнозы по войне после конференции в Мюнхене — детали

Как изменились прогнозы по войне после конференции в Мюнхене — детали

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 17:57
После Мюнхенской конференции изменились прогнозы о завершении войны в Украине
Выступление Президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля 2026 года. Фото: ОПУ

Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности изменила прогнозы относительно сроков окончания полномасштабной войны России против Украины. Вероятность завершения войны в 2026 году — всего 40%.

Об этом пишет экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в колонке для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему США затягивают переговоры

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ объясняет, почему США могут сознательно затягивать переговоры до осени. По его словам, президенту Дональду Трампу важно одержать победу на промежуточных выборах в Конгресс осенью. А еще больше это нужно Марко Рубио и Джей Ди Венсу, которые, вероятно, будут баллотироваться на президентских выборах 2028 года. В то же время процедура импичмента Трампа рассматривается как инструмент демократов для снижения рейтинга пары Вэнс-Рубио.

Аналитик отмечает, что республиканцам необходим внешнеполитический успех, и таким результатом может стать мирный план по Украине. По его мнению, Белый дом будет пытаться подписать соглашение летом, ближе к осени, возможно в сентябре. Ведь если это произойдет раньше, эффект до выборов может сойти на нет.

Кущ также считает, что для Трампа затягивание переговоров не является критическим: США могут взять паузу на четыре месяца, фактически заявив о самоустранении. Такой сценарий, по его оценке, выгоден Москве, которая планирует до осени захватить новые территории. Однако этот план невыгоден Украине, поскольку каждый месяц войны означает потери.

Какой сценарий предлагает Европа

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ описывает так называемый европейский сценарий как расчет на продолжение войны еще на 3-4 года — с ожиданием возвращения демократов в Белый дом в 2028 году. По его оценке, вероятность завершения войны в этом году составляет около 40%, тогда как шансы на ее продолжение значительно выше — 60%.

В рамках европейской модели война может перейти в формат, который продлится до восьми лет, подобно ирано-иракской войне 1980-1988 годов. Новый формат или полная остановка боевых действий возможны лишь при условии стабильного восьмилетнего пребывания у власти в США консолидированной политической силы.

Кущ отмечает, что Европа рассматривает войну прежде всего сквозь призму собственной политики безопасности. Позиция Европейского Союза заключается в том, что пока Украина находится в состоянии гипертонуса, она способна воевать при поддержке ЕС.

В Брюсселе также задумываются, сможет ли Украина вернуться к такому состоянию через три или пять лет после возможной паузы. В то же время завершение войны в формате компромисса, по мнению аналитика, будет означать перенос рисков новой войны непосредственно на Европу.

Последствия Мюнхенской конференции для Украины

Эксперт определяет последствия Мюнхенской конференции по безопасности для Украины из-за изменения геополитической роли Европы. По замыслу Мерца, Европа должна превратиться в самодостаточный геополитический кластер.

В то же время с США она будет стремиться выстроить новое трансатлантическое партнерство, ведь даже Вашингтон не способен справиться с глобальными вызовами самостоятельно. ЕС также будет пытаться сохранить членство в НАТО как конкурентное преимущество в противостоянии с Китаем и РФ.

По мнению аналитика, Китай и Россия будут формировать альтернативный центр силы — Глобальный Евразийский остров, который он описывает как новый паназиатизм или "Монгольскую империю 2.0". В ответ Европа рассматривает военный потенциал Украины как ключевой элемент сдерживания. В перспективе речь идет также о технологическом прорыве, новой трансгуманистической маскулинности, либеральной милитаризации и "Атлантизме 2.0" в партнерстве с США.

Кущ подчеркивает, что нынешнее глобальное противостояние происходит в формате "реплика на реплику" или "2.0 на 2.0". Это, по его словам, эпоха глобального исторического ревизионизма и копий.

По итогам конференции сформировались два сценария: американский — с паузой до осени, и европейский — с продолжением войны на 3-4 года.

Кущ отметил, что для Украины оба варианта означают продолжение войны, но с разными горизонтами планирования.

Отметим, что 26 февраля состоится встреча секретаря СНБОУ Рустема Умерова со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Женеве.

Ожидается, что во время этой встречи стороны обсудят подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием России.

Недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что полномасштабная война в Украине закончится исключительно путем мирных переговоров.

США перемирие война в Украине мирные переговоры мирное соглашение Мюнхенская конференция безопасности 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации