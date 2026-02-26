После Мюнхенской конференции изменились прогнозы о завершении войны в Украине

Выступление Президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля 2026 года. Фото: ОПУ

Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности изменила прогнозы относительно сроков окончания полномасштабной войны России против Украины. Вероятность завершения войны в 2026 году — всего 40%.

Об этом пишет экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в колонке для Новини.LIVE.

Почему США затягивают переговоры

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ объясняет, почему США могут сознательно затягивать переговоры до осени. По его словам, президенту Дональду Трампу важно одержать победу на промежуточных выборах в Конгресс осенью. А еще больше это нужно Марко Рубио и Джей Ди Венсу, которые, вероятно, будут баллотироваться на президентских выборах 2028 года. В то же время процедура импичмента Трампа рассматривается как инструмент демократов для снижения рейтинга пары Вэнс-Рубио.

Аналитик отмечает, что республиканцам необходим внешнеполитический успех, и таким результатом может стать мирный план по Украине. По его мнению, Белый дом будет пытаться подписать соглашение летом, ближе к осени, возможно в сентябре. Ведь если это произойдет раньше, эффект до выборов может сойти на нет.

Кущ также считает, что для Трампа затягивание переговоров не является критическим: США могут взять паузу на четыре месяца, фактически заявив о самоустранении. Такой сценарий, по его оценке, выгоден Москве, которая планирует до осени захватить новые территории. Однако этот план невыгоден Украине, поскольку каждый месяц войны означает потери.

Какой сценарий предлагает Европа

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ описывает так называемый европейский сценарий как расчет на продолжение войны еще на 3-4 года — с ожиданием возвращения демократов в Белый дом в 2028 году. По его оценке, вероятность завершения войны в этом году составляет около 40%, тогда как шансы на ее продолжение значительно выше — 60%.

В рамках европейской модели война может перейти в формат, который продлится до восьми лет, подобно ирано-иракской войне 1980-1988 годов. Новый формат или полная остановка боевых действий возможны лишь при условии стабильного восьмилетнего пребывания у власти в США консолидированной политической силы.

Кущ отмечает, что Европа рассматривает войну прежде всего сквозь призму собственной политики безопасности. Позиция Европейского Союза заключается в том, что пока Украина находится в состоянии гипертонуса, она способна воевать при поддержке ЕС.

В Брюсселе также задумываются, сможет ли Украина вернуться к такому состоянию через три или пять лет после возможной паузы. В то же время завершение войны в формате компромисса, по мнению аналитика, будет означать перенос рисков новой войны непосредственно на Европу.

Последствия Мюнхенской конференции для Украины

Эксперт определяет последствия Мюнхенской конференции по безопасности для Украины из-за изменения геополитической роли Европы. По замыслу Мерца, Европа должна превратиться в самодостаточный геополитический кластер.

В то же время с США она будет стремиться выстроить новое трансатлантическое партнерство, ведь даже Вашингтон не способен справиться с глобальными вызовами самостоятельно. ЕС также будет пытаться сохранить членство в НАТО как конкурентное преимущество в противостоянии с Китаем и РФ.

По мнению аналитика, Китай и Россия будут формировать альтернативный центр силы — Глобальный Евразийский остров, который он описывает как новый паназиатизм или "Монгольскую империю 2.0". В ответ Европа рассматривает военный потенциал Украины как ключевой элемент сдерживания. В перспективе речь идет также о технологическом прорыве, новой трансгуманистической маскулинности, либеральной милитаризации и "Атлантизме 2.0" в партнерстве с США.

Кущ подчеркивает, что нынешнее глобальное противостояние происходит в формате "реплика на реплику" или "2.0 на 2.0". Это, по его словам, эпоха глобального исторического ревизионизма и копий.

По итогам конференции сформировались два сценария: американский — с паузой до осени, и европейский — с продолжением войны на 3-4 года.

Кущ отметил, что для Украины оба варианта означают продолжение войны, но с разными горизонтами планирования.

Отметим, что 26 февраля состоится встреча секретаря СНБОУ Рустема Умерова со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Женеве.

Ожидается, что во время этой встречи стороны обсудят подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием России.

Недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что полномасштабная война в Украине закончится исключительно путем мирных переговоров.