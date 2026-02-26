США останутся в переговорном процессе по Украине — что сказал Рубио

Марко Рубио. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Марко Рубио сказал, что Соединенные Штаты не хотят терять свою позицию в переговорном процессе по Украине, потому что считают, что именно они смогли посадить делегации Украины и РФ за один стол, а без участия Вашингтона, по его словам, этого не сделают ни ООН, ни страны ЕС.

Об этом Марко Рубио сказал во время брифинга, которого цитирует Новини.LIVE.

"Мы единственная страна или организация на планете, которой удалось посадить российских и украинских переговорщиков за один стол, чтобы они говорили друг с другом", — сказал Рубио.

Он добавил, что для США это важная позиция, которую Вашингтон не хотел бы потерять, учитывая масштабы и жестокость войны. Рубио задал риторический вопрос, кто продолжит такую работу, если США выйдут из процесса, и заявил, что не верит в способность других международных структур или отдельных европейских игроков заменить Вашингтон в этой роли.

"Для такой ужасной войны это очень важная позиция для нас, которую мы не хотим потерять. Если мы отойдем или откажемся от этого, то кто это сделает? ООН этого не сделает, Франция не сделает, ЕС не сделает. Россияне даже не хотят с ними разговаривать", — заявил он.

В итоге госсекретарь повторил, что США не планируют отказываться от этой роли, поскольку считают переговоры единственным путем к завершению войны.

"Мы знаем, что война в Украине в конце концов не имеет военного решения, она будет решена через переговоры", — сказал Рубио.

Стало известно, что сегодня, 26 февраля состоятся переговоры между Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом.

Ранее аналитики ISW объяснили, почему Путин не соглашается ни на какие уступки для мира.