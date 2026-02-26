Рубіо війна в Україні не має військового рішення і завершиться переговорами

Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні не має військового розв’язання і завершиться через переговори. Окремо він наголосив на ролі Вашингтона як сторони, якій, за його словами, вдалося звести українських і російських переговорників до прямої розмови.

Про це Марко Рубіо сказав під час брифінгу, якого цитує Новини.LIVE.

Рубіо пояснив, чому мир в Україні не настане воєнним шляхом

"Ми єдина країна чи організація на планеті, якій вдалося посадити російських і українських переговорників за один стіл, щоб вони говорили один з одним", — сказав Рубіо.

Він додав, що для США це важлива позиція, яку Вашингтон не хотів би втратити, зважаючи на масштаби та жорстокість війни. Рубіо поставив риторичне питання, хто продовжить таку роботу, якщо США вийдуть із процесу, і заявив, що не вірить у здатність інших міжнародних структур або окремих європейських гравців замінити Вашингтон у цій ролі.

"Для такої жахливої війни це дуже важлива позиція для нас, яку ми не хочемо втратити. Якщо ми відійдемо або відмовимося від цього, то хто це зробить? ООН цього не зробить, Франція не зробить, ЄС не зробить. Росіяни навіть не хочуть з ними розмовляти", — заявив він.

У підсумку держсекретар повторив, що США не планують відмовлятися від цієї ролі, оскільки вважають переговори єдиним шляхом до завершення війни.

"Ми знаємо, що війна в Україні зрештою не має військового рішення, вона буде вирішена через переговори", — сказав Рубіо.

Стало відомо, що сьогодні, 26 лютого відбудуться переговори між Рустемом Умєровим та Стівом Віткоффом.

