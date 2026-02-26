Відео
Головна Новини дня Переговори Умєрова і Віткоффа в Женеві мають стартувати до обіду

Переговори Умєрова і Віткоффа в Женеві мають стартувати до обіду

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 09:02
Умєров зустрінеться з Віткоффом у Женеві в першій половині дня
Рустем Умєров. Фото: ОПУ

Переговори секретаря РНБО Рустема Умєрова зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Женеві мають стартувати сьогодні, 26 лютого, орієнтовно до обіду. 

Про це повідомила речниця секретаря РНБО Новини.LIVE.

За її словами, зустріч запланована на першу половину дня. Інших деталей щодо порядку денного, складу делегацій чи тривалості переговорів на цей момент не уточнювали.

Зазначимо, що Володимир Зеленський пояснював, чому Стів Віткофф та Рустем Умєров не будуть обговорювати питання територій в Україні.

Натомість Президент України повідомляв вчора, 25 лютого, що Умєров має інші теми для переговорів з Віткоффом: відновлення України, обмін полоненими та майбутній раунд переговорів. 

Раніше завершились переговори у Женеві. Рустем Умєров назвав їх змістовними та результативними.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
