Зеленський розповів про очікування від зустрічі Умєрова зі спецпосланцями Трампа

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі Рустема Умєрова зі спецпосланцями Дональда Трампа чіткого результату щодо територій не буде.

Чіткого результату щодо територій завтра не буде, це питання треба обговорювати на рівні лідерів, — Зеленський



США хочуть закінчити війну якомога швидше, але складнощі є не лише у військовій площині, заявив президент України:

Проблема з політичною волею зупиняти цю війну і питанні територій. Нічого нового. Завтра вони спробують поспілкуватися і, я думаю, будуть говорити в перші дні березня в тристоронньому порядку. Сподіваюся, що ця зустріч буде.

Нагадаємо, завтра секретар РНБО Умєров зустрінеться зі спецпосланцями Трампа Віткоффом та Кушнером. Вони обговорять підготовку до нового раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії, який орієнтовно відбудеться на початку березня.

