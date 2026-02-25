Видео
Зеленский раскрыл детали встречи Умеров со спецпосланниками Трампа

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 14:56
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи Умерова со спецпосланниками Трампа
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи Рустема Умерова со спецпосланниками Дональда Трампа четкого результата по территориям не будет.

Четкого результата по территориям завтра не будет, этот вопрос надо обсуждать на уровне лидеров, - Зеленский

США хотят закончить войну как можно скорее, но сложности есть не только в военной плоскости, заявил президент Украины:

Проблема с политической волей останавливать эту войну и вопросе территорий. Ничего нового. Завтра они попытаются пообщаться и, я думаю, будут говорить в первые дни марта в трехстороннем порядке. Надеюсь, что эта встреча будет.

Напомним, завтра секретарь СНБО Умеров встретится со спецпосланцами Трампа Виткоффом и Кушнером. Они обсудят подготовку к новому раунду трехсторонних переговоров Украины, США и России, который ориентировочно состоится в начале марта.

 

Новость дополняется...

