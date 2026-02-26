Переговоры Умерова со спецпосланцем США Eиткоффом в Женеве — что известно

Рустем Умеров. Фото: ОПУ

В четверг, 26 февраля, секретарь СНБО Рустема Умеров встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. У них запланированы переговоры, которые должны начаться до обеда.

Об этом сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Новини.LIVE.

Рустем Умеров встретится со Стивом Уиткоффом

По ее словам, встреча запланирована на первую половину дня. Других деталей относительно повестки дня, состава делегаций или продолжительности переговоров на данный момент не уточняли.

Отметим, что Владимир Зеленский объяснял, почему Стив Уиткофф и Рустем Умеров не будут обсуждать вопрос территорий в Украине.

Зато Президент Украины сообщал вчера, 25 февраля, что Умеров имеет другие темы для переговоров с Уиткоффом: восстановление Украины, обмен пленными и будущий раунд переговоров.

Ранее завершились переговоры в Женеве. Рустем Умеров назвал их содержательными и результативными.