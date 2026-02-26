Рубіо заявив що Трамп хоче завершити війну і розчарований процесом

Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп хоче якнайшвидше завершити війну в Україні. Глава США вклав у це значний політичний ресурс і водночас відчуває загальне розчарування через те, що сторони не можуть домовитися, як зупинити "жорстокий" конфлікт.

Таку думку висловив на брифінгу, цитує Новини.LIVE.

"Я думаю що президент розчарований загалом і ви це час від часу бачили. Він просто не розуміє, як дві країни в такій жорстокій, жахливій і кривавій війні не можуть домовитися, як її завершити", — сказав Рубіо.

Він наголосив, що Трамп, на його словами, не просто декларує бажання зупинити війну, а зробив для цього багато, вклавши у процес "чимало капіталу".

"Він хоче це закінчити і вклав у це чимало капіталу. Найпростіше було б просто вести попередню політику, яка б продовжила тривалий конфлікт", — заявив держсекретар.

Окремо Рубіо згадав спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, який, за його словами, неодноразово здійснював поїздки по всьому світу за власний кошт, аби просувати переговорні зусилля.

"Стів їздив не знаю скільки разів за власний кошт по всьому світу, щоб довести це до завершення. Тож у нас багато людей, які вклали чимало зусиль у це", — сказав Рубіо.

Водночас він визнав, що, попри прогрес у "звуженні" тем, деякі блоки залишаються "дуже, дуже складними" для взаємної згоди і саме вони стримують швидке просування до фінальних домовленостей.

"Я думаю, ми досягли прогресу у звуженні питань, але деякі питання, на жаль, залишаються дуже, дуже складними", — підсумував держсекретар США.

Видання Axios опублікувало новину, що Дональд Трамп в розмові із Володимиром Зеленським заявив про нові терміни закінчення війни.

Раніше Марко Рубіо казав, чи здійснює США тиск на Україну для швидкого підписання миру.