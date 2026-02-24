Уиткофф заявил, что США в переговорах Украины и РФ лишь посредник

Посланник президента США Стівен Віткофф. Фото: REUTERS

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що США не намагаються нав'язати Україні умови миру. Він наголошує, що Вашингтон не є стороною конфлікту, тож бачить себе лише як посередник між воюючими сторонами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це спецпредставник президента США заявив під час YES Meeting, організованого Фондом Віктора Пінчука до річниці вторгнення РФ.

"Жодного разу ми не зверталися до українців, до їхнього керівництва, і не намагалися нав'язати якусь точку зору. Ми уважно слухали керівництво України, що вони можуть зробити, що вони не можуть зробити, який існує політичний простір для вирішення питання про територію", — сказав Віткофф.

За словами спецпредставника Трампа, він вважає досягненням той факт, що Київ та Москва знову відкрили канали зв'язку між собою.

"Ми досягли більшого прогресу за останні вісім чи дев'ять тижнів, ніж за останні чотири роки", — наголосив він.

Також Віткофф сказав, що під час переговорів в Абу-Дабі була міцна комунікація і зі сторони росіян він побачив поміркованість.

"Ми продовжуємо намагатися підштовхнути сторони, щоб з'ясувати, де ми можемо зрештою досягти угоди. Це складно. Ця зима була важкою. Так багато людей страждає. Це частково те, що рухає нами, і я думаю, що це те, що рухає президентом Трампом, і чому, хоча він і розчарований, він хотів би вже побачити угоду", — заявив він.

Резюмуючи спецпредставник Трампа наголосив, що США ніколи не досягнуть умови, якщо не встановлять позитивних відносини з обома сторонами.

Нагадаємо, що Віткофф анонсував також зустріч із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, яка має відбутися 26 лютого у Женеві. Сторони планують обговорити параметри миру.

Також він сказав, що дуже важливо провести зустріч лідерів України та Росії - Володимира Зеленського і Володимира Путіна. У такому випадку можна буде розв'язати важливі питання.