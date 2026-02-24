Видео
Україна
Видео

Навязывают ли США Украине условия мира — Уиткофф дал ответ

Навязывают ли США Украине условия мира — Уиткофф дал ответ

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 23:51
Уиткофф заявил, что США не навязывают Украине условия мира
Посланник президента США Стивен Уиткофф. Фото: REUTERS

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что США видят себя в переговорах между Украиной и Россией лишь посредниками. По его словам, Вашингтон не пытается навязать Украине условия мира.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом спецпредставитель президента США заявил во время YES Meeting, организованного Фондом Виктора Пинчука к годовщине вторжения РФ. 

Читайте также:

Какую роль играют США в переговорах Украины и РФ

"Ни разу мы не обращались к украинцам, к их руководству, и не пытались навязать какую-то точку зрения. Мы внимательно слушали руководство Украины, что они могут сделать, что они не могут сделать, какое существует политическое пространство для решения вопроса о территории", — сказал Уиткофф.

По словам спецпредставителя Трампа, он считает достижением тот факт, что Киев и Москва снова открыли каналы связи между собой.

"Мы достигли большего прогресса за последние восемь или девять недель, чем за последние четыре года", — подчеркнул он.

Также Уиткофф сказал, что во время переговоров в Абу-Даби была прочная коммуникация и со стороны россиян он увидел умеренность.

"Мы продолжаем пытаться подтолкнуть стороны, чтобы выяснить, где мы можем в конце концов достичь соглашения. Это сложно. Эта зима была тяжелой. Так много людей страдает. Это частично то, что движет нами, и я думаю, что это то, что движет президентом Трампом, и почему, хотя он и разочарован, он хотел бы уже увидеть соглашение", — заявил он.

Резюмируя спецпредставитель Трампа подчеркнул, что США никогда не достигнут условия, если не установят положительных отношения с обеими сторонами.

Напомним, что Уиткофф анонсировал также встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, которая должна состояться 26 февраля в Женеве. Стороны планируют обсудить параметры мира.

Также он сказал, что очень важно провести встречу лидеров Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина. В таком случае можно будет решить важные вопросы.

Украина война в Украине Россия мирные переговоры Стив Виткофф 4 года войны
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
