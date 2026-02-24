Уиткофф объяснил, почему встреча Зеленского и Путина важна для мира

Стив Уиткофф. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Спецпосланник Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф заявил, что важно, чтобы состоялась встреча украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. По его словами, это позволит решить вопросы для завершения войны.

Об этом Стив Уиткофф сказал на мероприятии YES Meeting, организованном Фондом Виктора Пинчука к годовщине вторжения России во вторник, 24 февраля, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Важность встреча Путина и Зеленского

"Мы искренне верим в эту встречу. Мы считаем, что часть нашего плана заключалась в том, чтобы завершить все другие вопросы, а затем оставить территорию лидерам. Да, у нас много работы по территории. Мы должны пройти все различные концепции", — отметил Уиткофф.

По его словам, встреча Зеленского с Путиным охватила бы гарантии безопасности, а также вопросы территорий.

"И поэтому мы глубоко верим в это, и если это может произойти, а я надеюсь, что это произойдет, тогда, возможно, мы завершимся каким-то трехсторонним соглашением", — говорит спецпосланник США.

Уиткофф отметил, что говорить о заключении трехстороннего соглашения пока преждевременно, однако делегации активно продолжают работу.

Он также сообщил о запланированной новой трехсторонней встрече представителей Украины, США и России.

Встреча Зеленского и Путина

Украинский лидер Зеленский обратился к Путину и в очередной раз подчеркнул, что готов провести с ним встречу.

Также глава государства объяснял важность трехсторонней встречи лидеров Украины, России и США. По его словам, это поможет закончить войну.

Ранее в России заявляли, что встречу Путина и Зеленского возможно провести только в Москве. Украинский лидер уже отвергал такую идею Кремля.