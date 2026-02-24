Відео
Головна Новини дня У США пояснили, чому Путіну важливо зустрітися із Зеленським

У США пояснили, чому Путіну важливо зустрітися із Зеленським

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 20:50
Віткофф пояснив значення зустрічі Зеленського та Путіна
Стів Віткофф. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Спеціальний посланець Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф пояснив, чому важливо провести зустріч українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, тоді можна розвʼязати важливі питання.

Про це Стів Віткофф сказав на заході YES Meeting, організованому Фондом Віктора Пінчука до річниці вторгнення Росії у вівторок, 24 лютого, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Важливість зустріча Путіна і Зеленського

"Ми щиро віримо в цю зустріч. Ми вважаємо, що частина нашого плану полягала в тому, щоб завершити всі інші питання, а потім залишити територію лідерам. Так, у нас багато роботи щодо території. Ми маємо пройти всі різні концепції", — зазначив Віткофф.

За його словами, зустріч Зеленського з Путіним охопила б гарантії безпеки, а також питання територій. 

"І тому ми глибоко віримо в це, і якщо це може статися, а я сподіваюся, що це станеться, тоді, можливо, ми завершимося якоюсь тристоронньою угодою", — каже спецпосланець США.

Віткофф зазначив, що говорити про укладення тристоронньої угоди поки що передчасно, проте делегації активно продовжують роботу.

Він також повідомив про заплановану нову тристоронню зустріч представників України, США та Росії.

Зустріч Зеленського та Путіна

Український лідер Зеленський звернувся до Путіна та вкотре наголосив, що готовий провести з ним зустріч.

Також глава держави пояснював важливість тристоронньої зустрічі лідерів України, Росії та США. За його словами, це допоможе закінчити війну.

Раніше у Росії заявляли, що зустріч Путіна та Зеленського можливо провести лише у Москві. Український лідер вже відкидав таку ідею Кремля.

Володимир Зеленський США володимир путін Україна Росія Стів Віткофф
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
