Україна
Рубио заявил, что команда Трампа приложила много усилий для мира

Дата публикации 26 февраля 2026 09:36
В Белом доме говорят о разочаровании Трампа из-за затягивания войны
Марко Рубио. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Марко Рубио рассказал, что, несмотря на определенный прогресс в переговорах, президент США Дональд Трамп не скрывает разочарования, потому что не понимает, почему две страны не могут согласовать путь завершения войны, и подчеркнул, что спецпосланник Стивен Виткофф много раз летал по миру за свой счет, продвигая эти усилия. 

Такое мнение высказал на брифинге, цитирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Марко Рубио заявил, что Трамп и Уиткофф очень стараются для мира

"Я думаю что президент разочарован в целом и вы это время от времени видели. Он просто не понимает, как две страны в такой жестокой, ужасной и кровавой войне не могут договориться, как ее завершить", — сказал Рубио.

Он подчеркнул, что Трамп, по его словам, не просто декларирует желание остановить войну, а сделал для этого много, вложив в процесс "немало капитала".

"Он хочет это закончить и вложил в это немало капитала. Проще всего было бы просто вести предыдущую политику, которая бы продолжила длительный конфликт", — заявил госсекретарь.

Отдельно Рубио вспомнил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который, по его словам, неоднократно совершал поездки по всему миру за свой счет, чтобы продвигать переговорные усилия.

"Стив ездил не знаю сколько раз за свой счет по всему миру, чтобы довести это до завершения. Поэтому у нас много людей, которые вложили немало усилий в это", — сказал Рубио.

В то же время он признал, что, несмотря на прогресс в "сужении" тем, некоторые блоки остаются "очень, очень сложными" для взаимного согласия и именно они сдерживают быстрое продвижение к финальным договоренностям.

"Я думаю, мы достигли прогресса в сужении вопросов, но некоторые вопросы, к сожалению, остаются очень, очень сложными", — подытожил госсекретарь США.

Издание Axios опубликовало новость, что Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским заявил о новых сроках окончания войны.

Ранее Марко Рубио говорил, осуществляет ли США давление на Украину для быстрого подписания мира.

США Дональд Трамп перемирие война в Украине Марко Рубио Стив Виткофф
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
