Прогнози щодо війни в Україні після Мюнхенської конференції

Мюнхенська конференція з безпеки змінила очікування щодо термінів завершення війни: ймовірність її закінчення цього року оцінюють лише у 40%. Водночас США зацікавлені у продовженні переговорів до осені через проміжні вибори, а Європа робить ставку на підтримку України ще протягом 3–4 років.

Про це пише економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ у колонці для Новини.LIVE.

Чому США затягують перемовини

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ пояснює, чому США можуть свідомо затягувати переговори до осені. За його словами, президенту Дональду Трампу важливо здобути перемогу на проміжних виборах до Конгресу восени. А ще більше це потрібно Марко Рубіо та Джей Ді Венсу, які, ймовірно, балотуватимуться на президентських виборах 2028 року. Водночас процедура імпічменту Трампа розглядається як інструмент демократів для зниження рейтингу пари Венс-Рубіо.

Аналітик зазначає, що республіканцям необхідний зовнішньополітичний успіх, і таким результатом може стати мирний план щодо України. На його думку, Білий дім намагатиметься підписати угоду влітку, ближче до осені, можливо у вересні. Адже якщо це станеться раніше, ефект до виборів може зійти нанівець.

Кущ також вважає, що для Трампа затягування переговорів не є критичним: США можуть узяти паузу на чотири місяці, фактично заявивши про самоусунення. Такий сценарій, за його оцінкою, вигідний Москві, яка планує до осені захопити нові території. Однак цей план невигідний Україні, оскільки кожен місяць війни означає втрати.

Який сценарій пропонує Європа

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ описує так званий європейський сценарій як розрахунок на продовження війни ще на 3–4 роки — з очікуванням повернення демократів у Білий дім у 2028 році. За його оцінкою, ймовірність завершення війни цього року становить близько 40%, тоді як шанси на її продовження значно вищі — 60%.

У межах європейської моделі війна може перейти у формат, що триватиме до восьми років, подібно до ірано-іракської війни 1980–1988 років. Новий формат або повна зупинка бойових дій можливі лише за умови стабільного восьмирічного перебування при владі в США консолідованої політичної сили.

Кущ зазначає, що Європа розглядає війну насамперед крізь призму власної безпекової політики. Позиція Європейський Союз полягає в тому, що поки Україна перебуває в стані гіпертонусу, вона здатна воювати за підтримки ЄС.

У Брюсселі також замислюються, чи зможе Україна повернутися до такого стану через три або п’ять років після можливої паузи. Водночас завершення війни у форматі компромісу, на думку аналітика, означатиме перенесення ризиків нової війни безпосередньо на Європу.

Наслідки Мюнхенської конференції для України

Експерт окреслює наслідки Мюнхенська конференція з безпеки для України через зміну геополітичної ролі Європи. За задумом Мерца, Європа має перетворитися на самодостатній геополітичний кластер.

Водночас зі США вона прагнутиме вибудувати нове трансатлантичне партнерство, адже навіть Вашингтон не здатен впоратися з глобальними викликами самостійно. ЄС також намагатиметься зберегти членство в НАТО як конкурентну перевагу у протистоянні з Китаєм та РФ.

На думку аналітика, Китай і Росія формуватимуть альтернативний центр сили — Глобальний Євразійський острів, який він описує як новий паназіатизм або "Монгольську імперію 2.0". У відповідь Європа розглядає військовий потенціал України як ключовий елемент стримування. У перспективі йдеться також про технологічний прорив, нову трансгуманістичну маскулінність, ліберальну мілітаризацію та "Атлантизм 2.0" у партнерстві зі США.

Кущ підкреслює, що нинішнє глобальне протистояння відбувається у форматі "репліка на репліку" або "2.0 на 2.0". Це, за його словами, епоха глобального історичного ревізіонізму та копій.

За підсумками конференції сформувалися два сценарії: американський — із паузою до осені, та європейський — із продовженням війни на 3–4 роки.

Кущ зауважив, що для України обидва варіанти означають продовження війни, але з різними горизонтами планування.

Зазначимо, що 26 лютого відбудеться зустріч секретаря РНБОУ Рустема Умєрова зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Женеві.

Очікується, що під час цієї зустрічі сторони обговорять підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі Росії.

Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що повномасштабна війна в Україні закінчиться виключно шляхом мирних перемовин.