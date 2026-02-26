Умєров повідомив склад української делегації у Женеві

Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні, 26 лютого, у Женеві анонсував двосторонню зустріч з американською делегацією в межах переговорного процесу. За його словами, на порядку денному будуть декілька важливих тем серед яких є й переговори.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Рустема Умєрова.

Реклама

Читайте також:

Для чого організована зустріч та переговори між Віткоффом та Умєровим

Умєров уточнив склад української делегації на сьогоднішній день. Разом із ним у роботі беруть участь Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак.

Окремим напрямом переговорів Умєров назвав опрацювання prosperity package разом з економічною командою уряду. За його словами, йдеться про детальне опрацювання механізмів економічної підтримки й відновлення України, залучення інвестицій та підходів до довгострокової співпраці.

Ще один блок, який він виділив, стосується підготовки до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони. Умєров повідомив, що це питання планують обговорити спільно з Давидом Арахамією.

Важливою частиною порядку денного секретар РНБО назвав гуманітарний трек і майбутні нові обміни полоненими.

"Працюємо на практичні рішення. Про підсумки повідомимо після завершення зустрічі", — повідомив секретар РНБО Рустем Умеров

Раніше Рустем Умєров висловлювався про результати попереднього раунду переговорів в Женеві за участі трьох сторін.

За інформацією від РНБО, переговори Умєрова та Віткоффа мають незабаром початися.