Украина и США в Женеве обсудят экономический пакет — Умеров

Рустем Умеров сегодня в Женеве сообщил о продолжении переговорной работы и запланированных контактах с США. Он отметил, что украинская делегация параллельно проработает вместе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом несколько важных вопросов.

Для чего организована встреча и переговоры между Виткоффом и Умеровым

Умеров уточнил состав украинской делегации на сегодняшний день. Вместе с ним в работе принимают участие Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак.

Отдельным направлением переговоров Умеров назвал проработку prosperity package вместе с экономической командой правительства. По его словам, речь идет о детальной проработке механизмов экономической поддержки и восстановления Украины, привлечения инвестиций и подходов к долгосрочному сотрудничеству.

Еще один блок, который он выделил, касается подготовки к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны. Умеров сообщил, что этот вопрос планируют обсудить совместно с Давидом Арахамией.

Важной частью повестки дня секретарь СНБО назвал гуманитарный трек и будущие новые обмены пленными.

"Работаем на практические решения. Об итогах сообщим после завершения встречи", — сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров

Ранее Рустем Умеров высказывался о результатах предыдущего раунда переговоров в Женеве с участием трех сторон.

По информации от СНБО, переговоры Умерова и Виткоффа должны вскоре начаться.