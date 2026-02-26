Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Умеров и Уиткофф встретятся лично — о чем будут говорить

Умеров и Уиткофф встретятся лично — о чем будут говорить

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 14:37
Украина и США в Женеве обсудят экономический пакет — Умеров
Рустем Умеров. Фото: Новости.LIVE

Рустем Умеров сегодня в Женеве сообщил о продолжении переговорной работы и запланированных контактах с США. Он отметил, что украинская делегация параллельно проработает вместе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом несколько важных вопросов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Рустема Умерова.

Реклама
Читайте также:

Для чего организована встреча и переговоры между Виткоффом и Умеровым

Умеров уточнил состав украинской делегации на сегодняшний день. Вместе с ним в работе принимают участие Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак.

Отдельным направлением переговоров Умеров назвал проработку prosperity package вместе с экономической командой правительства. По его словам, речь идет о детальной проработке механизмов экономической поддержки и восстановления Украины, привлечения инвестиций и подходов к долгосрочному сотрудничеству.

Еще один блок, который он выделил, касается подготовки к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны. Умеров сообщил, что этот вопрос планируют обсудить совместно с Давидом Арахамией.

Важной частью повестки дня секретарь СНБО назвал гуманитарный трек и будущие новые обмены пленными.

"Работаем на практические решения. Об итогах сообщим после завершения встречи", — сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров

Ранее Рустем Умеров высказывался о результатах предыдущего раунда переговоров в Женеве с участием трех сторон.

По информации от СНБО, переговоры Умерова и Виткоффа должны вскоре начаться.

США переговоры Украина Рустем Умеров Стив Виткофф
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации