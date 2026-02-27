МВФ вимагає запровадити податок на OLX. Фото: radiopaulina.cl, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Верховна Рада має ухвалити законопроєкт про "податок на OLX" до кінця березня. Такі вимоги прописані в межах нової програми фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт МВФ.

Реклама

Читайте також:

Уривок зі звіту МВФ. Фото: скриншот

Верховна Рада має ухвалити "податок на OLX" до кінця березня

У звіті МВФ зазначається, що парламент до кінця 2026 року має ухвалити пакет постійних змін до податкової політики на 2026 і 2027 роки, який включатиме:

оподаткування доходів із цифрових платформ і надання Державній податковій службі доступу до відповідної інформації;

скасування мінімального неоподатковуваного порогу для імпорту через поштові відправлення;

реформування ПДВ шляхом скасування звільнення від ПДВ для платників єдиного податку, чий оборот перевищує загальний поріг реєстрації платника ПДВ, починаючи з 1 січня 2027 року.

Крім того, Україна має прибрати із законодавства "крайній термін дії" чинного військового збору у 5%, продовживши його дію й після закінчення воєнного стану.

"Реалізація цих заходів за технічної підтримки МВФ усуне викривлення, що стримують зростання, зменшить ухилення від сплати податків та сприятиме детінізації економіки", — йдеться в документі.

Гроші від МВФ

Нещодавно Рада директорів МВФ схвалила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 млрд доларів.

Проте нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що через те, що Верховна Рада досі не ухвалила потрібний пакет законів, фінансування від МВФ може стати на паузу. За його словами, частина народних депутатів, зокрема і з провладної фракції, керується політичними міркуваннями, а не державними інтересами.