Україна
МВФ требует от Украины облагать налогом OLX

МВФ требует от Украины облагать налогом OLX

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 14:52
Украина должна реформировать НДС и отменить порог для импорта — требования МВФ
МВФ требует ввести налог на OLX. Фото: radiopaulina.cl, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Международный валютный фонд требует от Верховной Рады принять законопроект о "налоге на OLX". Рекомендуемый срок — до конца марта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет МВФ.

Читайте также:
звіт МВФ
Отрывок из отчета МВФ. Фото: скриншот

Верховная Рада должна принять "налог на OLX" до конца марта

В отчете МВФ отмечается, что парламент до конца 2026 года должен принять пакет постоянных изменений в налоговую политику на 2026 и 2027 годы, который будет включать:

  • налогообложение доходов с цифровых платформ и предоставление Государственной налоговой службе доступа к соответствующей информации;
  • отмену минимального необлагаемого порога для импорта через почтовые отправления;
  • реформирование НДС путем отмены освобождения от НДС для плательщиков единого налога, чей оборот превышает общий порог регистрации плательщика НДС, начиная с 1 января 2027 года.

Кроме того, Украина должна убрать из законодательства "крайний срок действия" действующего военного сбора в 5%, продолжив его действие и после окончания военного положения.

"Реализация этих мер при технической поддержке МВФ устранит искажения, сдерживающие рост, уменьшит уклонение от уплаты налогов и будет способствовать детенизации экономики", — говорится в документе.

Деньги от МВФ

Недавно Совет директоров МВФ одобрил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования на 8,1 млрд долларов.

Однако нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что из-за того, что Верховная Рада до сих пор не приняла нужный пакет законов, финансирование от МВФ может стать на паузу. По его словам, часть народных депутатов, в том числе и из провластной фракции, руководствуется политическими соображениями, а не государственными интересами.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
