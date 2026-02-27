МВФ утвердил новую программу для Украины — когда поступит 1,5 млрд долларов

Украина ожидает первый транш МВФ примерно на 1,5 млрд долларов
МВФ одобрил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования. Она расчитана на 8,1 млрд долларов США. Уже в ближайшее время страна должна получить первый транш в размере около 1,5 млрд долларов, который планируется направить на покрытие дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.
Об этом сообщает Новини.LIVE, цитируя заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Украина будет получать расширенное финансирование от МВФ
Свириденко также отметила, что программа, которую поддерживает МВФ, вписывается в более широкую финансовую рамку, направленную на покрытие прогнозного дефицита бюджета Украины в объеме 136,5 млрд долларов в течение следующих четырех лет.
Отдельно говорится о том, что новая договоренность с Фондом предусматривает продолжение реформ, которые в предыдущие годы обеспечивали макроэкономическую и финансовую устойчивость.
"Новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза. Кроме финансирования от ЕС, также речь идет о финансировании от стран G7, международных финансовых институтов, а также об уменьшении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения", — сообщила Свириденко.
По словам Свириденко, партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и выразили готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации.
Отметим, что в январе говорили о рисках отсутствия финансирования, если Украина перестанет выполнять программу МВФ.
Также в ЕП подтвердили и одобрили передачу первого транша кредита для Украины.
