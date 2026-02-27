Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина ожидает первый транш МВФ примерно на 1,5 млрд долларов

Украина ожидает первый транш МВФ примерно на 1,5 млрд долларов

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 09:21
МВФ утвердил новую программу для Украины — когда поступит 1,5 млрд долларов
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: ОПУ

МВФ одобрил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования. Она расчитана на 8,1 млрд долларов США. Уже в ближайшее время страна должна получить первый транш в размере около 1,5 млрд долларов, который планируется направить на покрытие дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Об этом сообщает Новини.LIVE, цитируя заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Реклама
Читайте также:

Украина будет получать расширенное финансирование от МВФ

Свириденко также отметила, что программа, которую поддерживает МВФ, вписывается в более широкую финансовую рамку, направленную на покрытие прогнозного дефицита бюджета Украины в объеме 136,5 млрд долларов в течение следующих четырех лет.

Отдельно говорится о том, что новая договоренность с Фондом предусматривает продолжение реформ, которые в предыдущие годы обеспечивали макроэкономическую и финансовую устойчивость.

"Новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза. Кроме финансирования от ЕС, также речь идет о финансировании от стран G7, международных финансовых институтов, а также об уменьшении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения", — сообщила Свириденко.

По словам Свириденко, партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и выразили готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации.

Отметим, что в январе говорили о рисках отсутствия финансирования, если Украина перестанет выполнять программу МВФ.

Также в ЕП подтвердили и одобрили передачу первого транша кредита для Украины.

МВФ кредиты финансовая помощь Юлия Свириденко финансирование
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации