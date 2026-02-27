МВФ утвердил новую программу для Украины — когда поступит 1,5 млрд долларов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: ОПУ

МВФ одобрил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования. Она расчитана на 8,1 млрд долларов США. Уже в ближайшее время страна должна получить первый транш в размере около 1,5 млрд долларов, который планируется направить на покрытие дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Об этом сообщает Новини.LIVE, цитируя заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Украина будет получать расширенное финансирование от МВФ

Свириденко также отметила, что программа, которую поддерживает МВФ, вписывается в более широкую финансовую рамку, направленную на покрытие прогнозного дефицита бюджета Украины в объеме 136,5 млрд долларов в течение следующих четырех лет.

Отдельно говорится о том, что новая договоренность с Фондом предусматривает продолжение реформ, которые в предыдущие годы обеспечивали макроэкономическую и финансовую устойчивость.

"Новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза. Кроме финансирования от ЕС, также речь идет о финансировании от стран G7, международных финансовых институтов, а также об уменьшении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения", — сообщила Свириденко.

По словам Свириденко, партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и выразили готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации.

Отметим, что в январе говорили о рисках отсутствия финансирования, если Украина перестанет выполнять программу МВФ.

Также в ЕП подтвердили и одобрили передачу первого транша кредита для Украины.