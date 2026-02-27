Програма МВФ для України на 8,1 млрд доларів — деталі та коли перший транш

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: ОПУ

Рада директорів МВФ схвалила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 млрд доларів США. Вже незабаром України має отримати перший транш обсягом близько 1,5 млрд доларів.

Про це повідомляє Новини.LIVE, цитуючи заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Україна отримуватиме розширене фінансування від МВФ

Свириденко також зазначила, що програма, яку підтримує МВФ, вписується у ширшу фінансову рамку, спрямовану на покриття прогнозного дефіциту бюджету України в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж наступних чотирьох років.

Окремо йдеться про те, що нова домовленість із Фондом передбачає продовження реформ, які в попередні роки забезпечували макроекономічну та фінансову стійкість.

"Нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу. Окрім фінансування від ЄС, також йдеться про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення", — повідомила Свириденко.

За словами Свириденко, партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та висловили готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації.

Зазначимо, що у січні говорили про ризики відсутності фінансування, якщо Україна перестане виконувати програму МВФ.

Також в ЄП підтвердили та схвалили передачу першого траншу кредиту для України.