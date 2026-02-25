Європарламент підписав пакет щодо кредиту 90 млрд євро для України

Президент Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Європейський парламент зробив черговий крок для безпеки та стійкості України на найближчі два роки. Там прийняли рішення підписати пакет документів щодо передачі кредиту на 90 млрд євро.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

"Я вдячний Урсулі фон дер Ляєн, Антоніу Кошті, Роберті Мецолі й усім лідерам Європейського Союзу, завдяки яким це стало можливим. Учора Президентка Європейського парламенту підписала законодавчий пакет щодо кредиту на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро", — повідомив Володимир Зеленський.

Президент додав, що Україні важливо, аби ухвалені в ЄС рішення не залишалися формальністю, а якнайшвидше перетворювалися на працюючі механізми підтримки.

Додамо, що раніше Володимир Зеленський коментував, коли має надійти транш кредитних коштів від ЄС. Також глава держави повідомив, як ЄС збирається допомогти Україні для підготовки до наступного зимового сезону після серії російських атак по енергетиці.