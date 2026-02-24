Вступ України до ЄС — фон дер Ляєн висловилася про терміни

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наразі неможливо назвати конкретну дату вступу України до Європейського Союзу. Водночас вона наголосила, що Київ демонструє швидкий прогрес у впровадженні необхідних реформ.

Про це вона заявила під час пресконференції в Києві, передає Новини.LIVE.

Фон дер Ляєн висловилася про євроінтеграцію України

За словами президентки Єврокомісії, швидкість набуття членства залежить насамперед від країни-кандидата. Україна активно просувається вперед і виконує зобов'язання на шляху до євроінтеграції, однак процес потребує часу.

"Я впевнена у цьому процесі. Ми бачили, наскільки Україна досягла прогресу, я дуже добре розумію, що для вас чітка дата абсолютно важлива. З нашого боку назвати дату поки що неможливо", — зазначила фон дер Ляєн.

Вона також запевнила у непохитній підтримці України з боку Європейського Союзу та підтвердила, що робота над подальшим просуванням переговорного процесу триває.

Шлях України до ЄС

Як заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, вступ України до Європейського Союзу — це не акт благодійності, а взаємовигідний процес, у якому Європа також зацікавлена. Вона наголосила, що досвід і стійкість України здатні посилити сам Євросоюз.

Президент України Володимир Зеленський водночас застеріг, що російський диктатор Володимир Путін у майбутньому намагатиметься перешкоджати євроінтеграції України.

За словами глави держави, Київ прагне максимально швидко завершити переговорний процес і закликав ЄС визначити чітку дату вступу. Зеленський вважає, що Україна може стати членом блоку вже у 2027 році.