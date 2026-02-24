Відео
Головна Новини дня Зеленський очікує точну дату вступу України до ЄС

Зеленський очікує точну дату вступу України до ЄС

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 03:00
Зеленський закликав ЄС назвати точну дату вступу України в блок
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз не ухилятися і встановити точну дату вступу України до блоку. На думку українського лідера, країна має стати частиною ЄС вже у 2027 році. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав в інтерв'ю Financial Times.

Читайте також:

Зеленський закликає ЄС вирішити питання зі вступом України до блоку

Під час бесіди президент підкреслив, що потрібно діяти зараз і не допустити ситуації, щоб Росія блокувала вступ.

"Мені потрібна дата. Я прошу про це. Давайте не допустимо, щоб майбутні лідери або наступні покоління зіткнулися із ситуацією, коли Росія блокує членство України в ЄС на 50 років", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, вчора єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що Європа не зможе стати сильнішою без України. Тому вона вважає, що вступ країни до Євросоюзу це не благодійність, навпаки, це потрібно блоку.

При цьому Politico днями писало, що низка країн ЄС виступають проти ідеї часткового членства України.

Володимир Зеленський Європейський союз Україна Європа президент Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
