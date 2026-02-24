Видео
Главная Новости дня Украина ждет четкой даты вступления в ЕС, — Зеленский

Украина ждет четкой даты вступления в ЕС, — Зеленский

Дата публикации 24 февраля 2026 03:00
Зеленский заявил, что ждет от ЕС точную дату вступления Украины в блок
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюзу нужно перестать увиливать и установить точную дату вступления Украины в ЕС. Он считает, что страна должна стать частью блока уже в 2027 году.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом глава государства сказал в интервью Financial Times.

Зеленский призывает ЕС решить вопрос с вступлением Украины в блок

В ходе беседы президент подчеркнул, что нужно действовать сейчас и не допустить ситуации, чтобы Россия блокировала вступление.

"Мне нужна дата. Я прошу об этом. Давайте не допустим, чтобы будущие лидеры или следующие поколения столкнулись с ситуацией, когда Россия блокирует членство Украины в ЕС на 50 лет", — сказал Зеленский.

Напомним, вчера еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что Европа не сможет стать сильнее без Украины. Поэтому она считает, что вступление страны в Евросоюз это не благотворительность, наоборот, это нужно блоку.

При этом Politico на днях писало, что ряд стран ЕС выступают против идеи частичного членства Украины.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
