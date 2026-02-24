Вступ України в ЄС — Зеленський заявив, що Путін буде перешкоджати процесу

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін у майбутньому буде намагатися блокувати членство України у Європейському Союзі.

Про це глава держави сказав під час брифінгу, присвяченому четвертій річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого, передає Новини.LIVE.

Зеленський про вступ в ЄС

Президент заявив, що Україна прагне якнайшвидшого вступу до Європейського Союзу та вдячна за статус кандидата і підтримку з боку ЄС.

"Мені відомо, що Путін буде намагатися блокувати наше членство в майбутньому. Я не хотів би, щоб наша країна й наші люди, які проходять через усі ці виклики повномасштабної війни, залишалися в тому ж статусі, що й зараз", — сказав глава держави.

