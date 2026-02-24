Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин будет блокировать вступление Украины в ЕС, — Зеленский

Путин будет блокировать вступление Украины в ЕС, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 17:59
Путин будет препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Киев хочет как можно быстрее завершить процесс вступления в Европейский Союз. Российский диктатор Владимир Путин в будущем будет препятствовать членству Украины в ЕС.

Об этом глава государства сказал во время брифинга, посвященного четвертой годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о вступлении в ЕС

Президент заявил, что Украина стремится к скорейшему вступлению в Европейский Союз и благодарна за статус кандидата и поддержку со стороны ЕС.

"Мне известно, что Путин будет пытаться блокировать наше членство в будущем. Я не хотел бы, чтобы наша страна и наши люди, которые проходят через все эти вызовы полномасштабной войны, оставались в том же статусе, что и сейчас", — отметил глава государства.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос во время Justice Conference заявила, что Европе нужна Украина. Она подчеркнула, что вступление нашего государства в ЕС — это не благотворительность.

В то же время страны Евросоюза выступили против частичного членства Украины в ЕС. Несколько делегаций обратились к председателю Совета ЕС Антониу Кошти, чтобы получить разъяснения относительно соответствующих планов.

Сейчас в Европейском Союзе нет единого мнения относительно точной даты вступления Украины. Завершение этого процесса до 1 января 2027 года большинство правительств ЕС считают нереалистичным.

Ситуация со вступлением в ЕС прокомментировал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он отметил, что для Украины такое партнерство связано с вопросом гарантий безопасности. Поэтому сейчас Киев ведет интенсивные консультации с европейскими партнерами по этому поводу.

Владимир Зеленский Европейский союз владимир путин Украина Европа
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации