Путин будет препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Киев хочет как можно быстрее завершить процесс вступления в Европейский Союз. Российский диктатор Владимир Путин в будущем будет препятствовать членству Украины в ЕС.

Об этом глава государства сказал во время брифинга, посвященного четвертой годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о вступлении в ЕС

Президент заявил, что Украина стремится к скорейшему вступлению в Европейский Союз и благодарна за статус кандидата и поддержку со стороны ЕС.

"Мне известно, что Путин будет пытаться блокировать наше членство в будущем. Я не хотел бы, чтобы наша страна и наши люди, которые проходят через все эти вызовы полномасштабной войны, оставались в том же статусе, что и сейчас", — отметил глава государства.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос во время Justice Conference заявила, что Европе нужна Украина. Она подчеркнула, что вступление нашего государства в ЕС — это не благотворительность.

В то же время страны Евросоюза выступили против частичного членства Украины в ЕС. Несколько делегаций обратились к председателю Совета ЕС Антониу Кошти, чтобы получить разъяснения относительно соответствующих планов.

Сейчас в Европейском Союзе нет единого мнения относительно точной даты вступления Украины. Завершение этого процесса до 1 января 2027 года большинство правительств ЕС считают нереалистичным.

Ситуация со вступлением в ЕС прокомментировал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он отметил, что для Украины такое партнерство связано с вопросом гарантий безопасности. Поэтому сейчас Киев ведет интенсивные консультации с европейскими партнерами по этому поводу.