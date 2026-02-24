Вступление Украины в ЕС — фон дер Ляйен сделала заявление

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пока невозможно назвать конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз. В то же время она подчеркнула, что Киев демонстрирует быстрый прогресс во внедрении необходимых реформ.

Об этом она заявила во время пресс-конференции в Киеве, передает Новини.LIVE.

По словам президента Еврокомиссии, скорость обретения членства зависит прежде всего от страны-кандидата. Украина активно продвигается вперед и выполняет обязательства на пути к евроинтеграции, однако процесс требует времени.

"Я уверена в этом процессе. Мы видели, насколько Украина достигла прогресса, я очень хорошо понимаю, что для вас четкая дата абсолютно важна. С нашей стороны назвать дату пока невозможно", — отметила фон дер Ляйен.

Она также заверила в непоколебимой поддержке Украины со стороны Европейского Союза и подтвердила, что работа над дальнейшим продвижением переговорного процесса продолжается.

Путь Украины в ЕС

Как заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, вступление Украины в Европейский Союз - это не акт благотворительности, а взаимовыгодный процесс, в котором Европа также заинтересована. Она подчеркнула, что опыт и устойчивость Украины способны усилить сам Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский одновременно предостерег, что российский диктатор Владимир Путин в будущем будет пытаться препятствовать евроинтеграции Украины.

По словам главы государства, Киев стремится максимально быстро завершить переговорный процесс и призвал ЕС определить четкую дату вступления. Зеленский считает, что Украина может стать членом блока уже в 2027 году.