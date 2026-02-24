Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Урсула фон дер Ляйен высказалась о дате вступления Украины в ЕС

Урсула фон дер Ляйен высказалась о дате вступления Украины в ЕС

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 20:34
Вступление Украины в ЕС — фон дер Ляйен сделала заявление
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пока невозможно назвать конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз. В то же время она подчеркнула, что Киев демонстрирует быстрый прогресс во внедрении необходимых реформ.

Об этом она заявила во время пресс-конференции в Киеве, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Фон дер Ляйен высказалась о евроинтеграции Украины

По словам президента Еврокомиссии, скорость обретения членства зависит прежде всего от страны-кандидата. Украина активно продвигается вперед и выполняет обязательства на пути к евроинтеграции, однако процесс требует времени.

"Я уверена в этом процессе. Мы видели, насколько Украина достигла прогресса, я очень хорошо понимаю, что для вас четкая дата абсолютно важна. С нашей стороны назвать дату пока невозможно", — отметила фон дер Ляйен.

Она также заверила в непоколебимой поддержке Украины со стороны Европейского Союза и подтвердила, что работа над дальнейшим продвижением переговорного процесса продолжается.

Путь Украины в ЕС

Как заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, вступление Украины в Европейский Союз - это не акт благотворительности, а взаимовыгодный процесс, в котором Европа также заинтересована. Она подчеркнула, что опыт и устойчивость Украины способны усилить сам Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский одновременно предостерег, что российский диктатор Владимир Путин в будущем будет пытаться препятствовать евроинтеграции Украины.

По словам главы государства, Киев стремится максимально быстро завершить переговорный процесс и призвал ЕС определить четкую дату вступления. Зеленский считает, что Украина может стать членом блока уже в 2027 году.

Европейский союз Украина Европа Урсула фон дер Ляйен евроинтеграция
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации