Україна
Главная Новости дня Европарламент подписал кредит для Украины — Зеленский

Европарламент подписал кредит для Украины — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 11:17
Кредит 90 млрд евро для Украины — что сообщил Зеленский
Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина приблизилась к реализации решения, которое он назвал реальной финансовой гарантией безопасности и устойчивости на два года. По словам главы государства, речь идет о законодательном пакете, связанном с кредитом на поддержку Украины в размере 90 млрд евро.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

"Я благодарен Урсуле фон дер Ляйен, Антониу Кошти, Роберти Мецоли и всем лидерам Европейского Союза, благодаря которым это стало возможным. Вчера Президент Европейского парламента подписала законодательный пакет по кредиту в поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро", — сообщил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что Украине важно, чтобы принятые в ЕС решения не оставались формальностью, а как можно быстрее превращались в работающие механизмы поддержки.

Добавим, что ранее Владимир Зеленский комментировал, когда должен поступить транш кредитных средств от ЕС. Также глава государства сообщил, как ЕС собирается помочь Украине для подготовки к следующему зимнему сезону после серии российских атак по энергетике.

Владимир Зеленский Европейский союз кредиты Еврокомиссия поддержка
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
