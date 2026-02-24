Відео
Головна Новини дня Зеленський пояснив, коли Україна отримає перший транш від ЄС

Зеленський пояснив, коли Україна отримає перший транш від ЄС

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 20:54
Зеленський розповів, коли Україна отримає перший транш допомоги від ЄС
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський розповів, коли Україна отримає перший транш із 90 мільярдів євро від Європейського Союзу. За його словами, це відбудеться вже навесні.

Про це глава держави сказав на пресконференції за підсумками саміту Україна — країни Північної Європи та Балтії у вівторок, 24 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Транш Україні від допомоги ЄС

 "У нас є рішення про 90 мільярдів євро, це було дуже важко. Насамперед це було важко союзникам, які на нашому боці, через те, що єдність потрібна серед союзників, щоб підтримати це рішення. Я дуже вдячний, що цією можливістю скористались надати нам 90 мільярдів", — наголосив Зеленський.

За його словами, Україна знає, що Угорщина намагалася заблокувати гроші, але рішення було прийнято 27 країнами.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що знайде інструменти для реалізації рішення. Перший транш Україна отримає вже навесні.

Як ЄС виділяв 90 мільярдів євро 

У грудні 2025 року лідери країн Європейського Союзу домовилися надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро

Зеленський відреагував та наголошував, що це дуже сильна допомога. Відомо, що Україна буде повертати ці гроші Євросоюзу тоді, коли Росія буде виплачувати в такому ж розмірі репарації.

Нещодавно в Європарламенті проголосували за надання позики для України. "За" було 458 депутатів.

Водночас в останній момент Угорщина вирішила заблокувати кредит

 

Володимир Зеленський Європейський союз кредити гроші Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
