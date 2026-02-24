Видео
Кредит на 90 млрд евро — когда Украина получит первый транш от ЕС

Дата публикации 24 февраля 2026 20:54
Зеленский объяснил, когда Украина получит первый транш от ЕС
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский рассказал, когда Украина получит первый транш из 90 миллиардов евро от Европейского Союза. По его словам, это произойдет уже весной.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
