Гетманцев заявив, що програма МВФ пов'язана з усіма надходженнями коштів в Україну

Програма МВФ є ключовою умовою для всіх інших міжнародних надходжень в Україну. Якщо наша країна не виконує умови, то й інші програми фінансування зупиняться, включаючи допомогу від Єврокомісії.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Що сказав Гетманцев про МВФ і надходження грошей в Україну

За словами голови фінансового комітету, програма Міжнародного валютного фонду для України становить трохи більше 8 млрд доларів, але її значення значно ширше за самі кошти МВФ.

"Я на чому хочу наголосити, що програми МВФ це не тільки ті гроші, які ми отримуємо від МВФ, це абсолютно всі гроші, які ми отримуємо з усіх джерел. Бо всі інші програми, вони прив'язані до програми з МВФ. Якщо ми не виконуємо програми з МВФ, то всі інші програми, вони також зупиняються... Якщо згадати про 90 млрд євро від Європейської комісії, то ці 90 млрд будуть точно прив'язані до цієї програми. Якщо і не буде цієї програми, то не буде і цих грошей", — пояснив Гетманцев.

Нагадаємо, нещодавно Данило Гетманцев заявив, що Україна не змогла вчасно увійти до нової програми співпраці з МВФ. Через це отримання критично важливих коштів для ЗСУ чи пенсій у першому кварталі цього року під великою загрозою.

Також ми писали, що 15 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Вони обговорили розширене фінансування.