Главная Новости дня Все поступления в Украину зависят от программы МВФ, — Гетманцев

Все поступления в Украину зависят от программы МВФ, — Гетманцев

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 05:50
Гетманцев заявил, что программа МВФ связана со всеми поступлениями средств в Украину
Даниил Гетманцев. Фото: Гетманцев/Facebook

Программа МВФ является ключевым условием для всех других международных поступлений в Украину. Если наша страна не выполняет условия, то и другие программы финансирования остановятся, включая помощь от Еврокомиссии. 

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Что сказал Гетманцев о МВФ и поступлении денег в Украину

По словам главы финансового комитета, программа Международного валютного фонда для Украины составляет чуть более 8 млрд долларов, но ее значение значительно шире самих средств МВФ.

"Я на чем хочу подчеркнуть, что программы МВФ это не только те деньги, которые мы получаем от МВФ, это абсолютно все деньги, которые мы получаем из всех источников. Потому что все другие программы, они привязаны к программе с МВФ. Если мы не выполняем программы с МВФ, то все другие программы, они также останавливаются... Если вспомнить о 90 млрд евро от Европейской комиссии, то эти 90 млрд будут точно привязаны к этой программе. Если и не будет этой программы, то не будет и этих денег", — пояснил Гетманцев.

Напомним, недавно Даниил Гетманцев заявил, что Украина не смогла вовремя войти в новую программу сотрудничества с МВФ. Из-за этого получение критически важных средств для ВСУ или пенсий в первом квартале этого года под большой угрозой.

Также мы писали, что 15 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Они обсудили расширенное финансирование.

МВФ Даниил Гетманцев финансовая помощь деньги финансы бюджет
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
