Зеленский обсудил с главой МВФ новую программу расширенного финансирования для Украины

Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева. Фото: ОП

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 15 января, провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В частности, стороны обсудили расширенное финансирование.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского с Георгиевой

Зеленский поблагодарил Георгиеву за внимание к Украине и программы, которые помогают усиливать экономику и устойчивость.

"Это важно, особенно сейчас, когда российские удары и жесткая зимняя погода создают серьезные вызовы. Я проинформировал о российских атаках на нашу энергетику, всю критическую инфраструктуру, на жилые дома", — рассказал глава государства.

Стороны обсудили подготовку новой программы, которая будет предусматривать расширенное финансирование до 2029 года.

"Ценим готовность МВФ в дальнейшем поддерживать Украину и прилагать усилия для реализации новой программы финансирования", — добавил Зеленский.

Напомним, 15 января Зеленский провел встречу с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.

Кроме того, глава государства встретился с главой МИД Албании Элисой Спиропали.