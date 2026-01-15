Зеленский обсудил с главой МВФ новую программу расширенного финансирования для Украины

Зеленский обсудил с Георгиевой расширенное финансирование
Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 15 января, провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В частности, стороны обсудили расширенное финансирование.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
Встреча Зеленского с Георгиевой
Зеленский поблагодарил Георгиеву за внимание к Украине и программы, которые помогают усиливать экономику и устойчивость.
"Это важно, особенно сейчас, когда российские удары и жесткая зимняя погода создают серьезные вызовы. Я проинформировал о российских атаках на нашу энергетику, всю критическую инфраструктуру, на жилые дома", — рассказал глава государства.
Стороны обсудили подготовку новой программы, которая будет предусматривать расширенное финансирование до 2029 года.
"Ценим готовность МВФ в дальнейшем поддерживать Украину и прилагать усилия для реализации новой программы финансирования", — добавил Зеленский.
