Зеленський обговорив із главою МВФ нову програму розширеного фінансування для України

Володимир Зеленський та Крісталіна Георгієва. Фото: ОП

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 15 січня, провів зустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Зокрема, сторони обговорили розширене фінансування.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Зустріч Зеленського з Георгієвою

Зеленський подякував Георгієвій за увагу до України та програми, які допомагають посилювати економіку та стійкість.

"Це важливо, особливо зараз, коли російські удари та жорстка зимова погода створюють серйозні виклики. Я поінформував про російські атаки на нашу енергетику, всю критичну інфраструктуру, на житлові будинки", — розповів глава держави.

Сторони обговорили підготовку нової програми, яка буде передбачати розширене фінансування до 2029 року.

"Цінуємо готовність МВФ надалі підтримувати Україну й докладати зусиль для реалізації нової програми фінансування", — додав Зеленський.

