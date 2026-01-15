Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив з Георгієвою розширене фінансування

Зеленський обговорив з Георгієвою розширене фінансування

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 19:47
Зеленський обговорив із главою МВФ нову програму розширеного фінансування для України
Володимир Зеленський та Крісталіна Георгієва. Фото: ОП

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 15 січня, провів зустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Зокрема, сторони обговорили розширене фінансування.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Георгієвою

Зеленський подякував Георгієвій за увагу до України та програми, які допомагають посилювати економіку та стійкість.

"Це важливо, особливо зараз, коли російські удари та жорстка зимова погода створюють серйозні виклики. Я поінформував про російські атаки на нашу енергетику, всю критичну інфраструктуру, на житлові будинки", — розповів глава держави.

Сторони обговорили підготовку нової програми, яка буде передбачати розширене фінансування до 2029 року. 

"Цінуємо готовність МВФ надалі підтримувати Україну й докладати зусиль для реалізації нової програми фінансування", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 15 січня Зеленський провів зустріч з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним.

Крім того, глава держави зустрівся з главою МЗС Албанії Елісою Спіропалі.

Володимир Зеленський МВФ Україна Крісталіна Георгієва фінансування
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
