Зеленський обговорив із главою МВФ нову програму розширеного фінансування для України

Зеленський обговорив з Георгієвою розширене фінансування
Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 15 січня, провів зустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Зокрема, сторони обговорили розширене фінансування.
Про це глава держави повідомив у Facebook.
Зустріч Зеленського з Георгієвою
Зеленський подякував Георгієвій за увагу до України та програми, які допомагають посилювати економіку та стійкість.
"Це важливо, особливо зараз, коли російські удари та жорстка зимова погода створюють серйозні виклики. Я поінформував про російські атаки на нашу енергетику, всю критичну інфраструктуру, на житлові будинки", — розповів глава держави.
Сторони обговорили підготовку нової програми, яка буде передбачати розширене фінансування до 2029 року.
"Цінуємо готовність МВФ надалі підтримувати Україну й докладати зусиль для реалізації нової програми фінансування", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 15 січня Зеленський провів зустріч з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним.
Крім того, глава держави зустрівся з главою МЗС Албанії Елісою Спіропалі.
Читайте Новини.LIVE!