Финансовая ловушка — МВФ откладывает помощь Украине, заявил Гетманцев

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из интервью

Украина не смогла вовремя войти в новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Получение критически важных средств для ВСУ или пенсий в первом квартале 2026 года оказалось под большой угрозой.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью "Новини.LIVE".

Реклама

Читайте также:

Почему заседание Фонда перенесли

Парламент саботирует государственные интересы, заявил Гетманцев. Руководство МВФ должно было рассмотреть украинский вопрос еще в январе, но заседание просто отменили. Причина банальна — Верховная Рада не приняла необходимые законы. Фонд требует конкретных шагов, а не обещаний, поэтому без голосований в сессионном зале траншей не будет.

Даниил Гетманцев считает, что депутаты слишком увлеклись политическими играми. Государственные вопросы сейчас игнорируют.

"Вы знаете Верховная Рада сегодня занимается политикой, а не решением государственных вопросов", — сказал Гетманцев.

Последствия могут быть катастрофическими, предупреждает он. Речь идет о реальных деньгах для людей. Под ударом оказались социальные выплаты. Пенсионеры могут не получить средства вовремя. Бюджетная стабильность трещит по швам. Даже выплаты военным теперь под угрозой.

Гетманцев подчеркивает: затягивание с законами — это прямой путь к кризису. Государство рискует остаться с пустой казной в самый тяжелый момент.

Проблема не только в оппозиции. Нардеп критикует и часть собственной фракции. Он признает, что единства в Раде нет и каждый играет на свой рейтинг. Кто-то конфликтует с министрами, кто-то уже грезит будущими выборами.

А пока продолжаются эти споры, МВФ наблюдает со стороны. Время идет и если законы не примут в ближайшее время, финансовый коллапс станет реальностью, предупреждает нардеп.

Напомним, до этого Даниил Гетманцев раскрыл, будет ли налог для депозит для военных. Кроме этого он проинформировал, что является единственной гарантией мира для Украины.