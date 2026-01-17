Відео
Україна
Головна Новини дня Гроші МВФ на паузі — Гетманцев попередив про ризики для виплат

Гроші МВФ на паузі — Гетманцев попередив про ризики для виплат

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 23:57
Фінансова пастка — МВФ відкладає допомогу Україні, заявив Гетманцев
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Фото: Кадр з інтерв'ю

Україна не змогла вчасно увійти до нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Отримання критично важливих коштів для ЗСУ чи пенсій у першому кварталі 2026 року опинилося під великою загрозою.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю "Новини.LIVE".

Читайте також:

Чому засідання Фонду перенесли

Парламент саботує державні інтереси, заявив Гетманцев. Керівництво МВФ мало розглянути українське питання ще в січні, але засідання просто скасували. Причина банальна — Верховна Рада не ухвалила необхідні закони. Фонд вимагає конкретних кроків, а не обіцянок, тому без голосувань у сесійній залі траншів не буде. 

Данило Гетманцев вважає, що депутати надто захопилися політичними іграми. Державницькі питання зараз ігнорують.

"Ви знаєте Верховна Рада сьогодні займається політикою, а не розв'язанням державницьких питань", — сказав Гетманцев.

Наслідки можуть бути катастрофічними, попереджає він. Йдеться про реальні гроші для людей. Під ударом опинилися соціальні виплати. Пенсіонери можуть не отримати кошти вчасно. Бюджетна стабільність тріщить по швах. Навіть виплати військовим тепер під загрозою.

Гетманцев підкреслює: затягування з законами — це прямий шлях до кризи. Держава ризикує залишитися з порожньою скарбницею в найважчий момент.

Проблема не лише в опозиції. Нардеп критикує і частину власної фракції. Він визнає, що єдності в Раді немає і кожен грає на свій рейтинг. Хтось конфліктує з міністрами, хтось уже марить майбутніми виборами.

А поки тривають ці суперечки, МВФ спостерігає збоку. Час спливає і якщо закони не ухвалять найближчим часом, фінансовий колапс стане реальністю, попереджає нардеп.

Нагадаємо, до цього Данило Гетманцев розкрив, чи буде податок для депозит для військових. Крім цього він проінформував, що є єдиною гарантією миру для України.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
