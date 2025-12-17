Відео
Гетманцев спростував чутки про податок на депозит військовим

Гетманцев спростував чутки про податок на депозит військовим

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 21:57
Чи буде в Україні новий податок для військових - відповідь Гетманцева
Данило Гетманцев. Фото: Facebook Гетманцева

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що нового податку у розмірі 2-3% від доходу, який йшов би на депозит військовим, не буде. Раніше цю ідею запропонував нардеп Роман Костенко.

Про це Гетманцев написав у Telegram у середу, 17 грудня.

Читайте також:
Гетманцев спростував чутки про податок на депозит військовим - фото 1
Пост Гетманцева. Фото: скриншот

Чи буде в Україні новий податок

"Цього податку також не буде", — заявив голова фінансового комітету ВРУ.

Він додав, що на цьому місячник податкових ініціатив прошу завершився.

Варто зазначити, що нардеп Костенко запропонував ввести новий податок для українців у розмірі 2–3% від доходу, кошти з якого планується направляти на депозит для військових. За його словами, така система дозволила б після завершення війни захисникам використовувати накопичені гроші на погашення кредитів, навчання дітей чи купівлю автомобілів.

"Солдат розумітиме, що зараз коштів немає, а потім вони з'являться", — зазначив Костенко, пояснюючи суть своєї ініціативи.

Нагадаємо, що заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум заявила, що в Україні може з’явитися Фонд відбудови, над створенням якого працює Міністерство розвитку громад і територій. А для фінансового наповнення фонду можуть запровадити новий податок.

А також голова Запорізької ОВА Іван Федоров ініціював ідею запровадження податкових канікул для місцевого бізнесу з 1 січня та до кінця 2026 року.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
