Україна
Гетманцев опроверг слухи о налоге на депозит военным

Гетманцев опроверг слухи о налоге на депозит военным

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 21:57
Будет ли в Украине новый налог для военных - ответ Гетманцева
Даниил Гетманцев. Фото: Facebook Гетманцева

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что нового налога в размере 2-3% от дохода, который шел бы на депозит военным, не будет. Ранее эту идею предложил нардеп Роман Костенко.

Об этом Гетманцев написал в Telegram в среду, 17 декабря.

Читайте также:
Гетманцев спростував чутки про податок на депозит військовим - фото 1
Пост Гетманцева. Фото: скриншот

Будет ли в Украине новый налог

"Этого налога также не будет", — заявил глава финансового комитета ВРУ.

Он добавил, что на этом месячник налоговых инициатив прошу завершился.

Стоит отметить, что нардеп Костенко предложил ввести новый налог для украинцев в размере 2-3% от дохода, средства с которого планируется направлять на депозит для военных. По его словам, такая система позволила бы после завершения войны защитникам использовать накопленные деньги на погашение кредитов, обучение детей или покупку автомобилей.

"Солдат будет понимать, что сейчас средств нет, а потом они появятся", — отметил Костенко, объясняя суть своей инициативы.

Напомним, что заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум заявила, что в Украине может появиться Фонд восстановления, над созданием которого работает Министерство развития общин и территорий. А для финансового наполнения фонда могут ввести новый налог.

А также председатель Запорожской ОГА Иван Федоров инициировал идею введения налоговых каникул для местного бизнеса с 1 января и до конца 2026 года.

Роман Костенко налоги Даниил Гетманцев нардепы военные
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
