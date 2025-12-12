Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев назвав єдину гарантію миру для України

Гетманцев назвав єдину гарантію миру для України

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 22:33
Головна гарантія миру для України - Гетманцев назвав
Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що справжньою та єдиною гарантією сталого миру для України може стати лише вступ до Європейського Союзу. Питання миру нині має абсолютний пріоритет, адже від нього прямо залежить суверенітет і майбутня безпека держави.

Про це він заявив в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Головна гарантія миру для України

За словами Гетманцева, будь-які паперові гарантії, зокрема Будапештський меморандум чи навіть 5 стаття НАТО, не забезпечують достатнього рівня захисту. 

Політик зазначив, що реальний захист можливий лише у разі ухвалення політичного рішення про членство нашої держави в ЄС. Він уточнив, що дата вступу має бути визначена та узгоджена одночасно або паралельно з укладанням мирного договору. Лише в такому випадку Україна зможе отримати гарантії, які автоматично зобов’яжуть Євросоюз реагувати на потенційну агресію.

Гетманцев підкреслив, що напад на члена Євросоюзу неминуче спричинить політичні та економічні наслідки для країни-агресора, що стане реальним стримувальним фактором. 

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський розкрив, як вирішується питання територій у плані США. Наразі компромісу з приводу цього немає. 

Також президент поділився деталями нової версії мирного плану США. Він скоротився з 28 пунктів до 20

Європейський союз Данило Гетманцев Європа війна в Україні гарантії безпеки
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації