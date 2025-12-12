Головна гарантія миру для України - Гетманцев назвав

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що справжньою та єдиною гарантією сталого миру для України може стати лише вступ до Європейського Союзу. Питання миру нині має абсолютний пріоритет, адже від нього прямо залежить суверенітет і майбутня безпека держави.

Про це він заявив в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Головна гарантія миру для України

За словами Гетманцева, будь-які паперові гарантії, зокрема Будапештський меморандум чи навіть 5 стаття НАТО, не забезпечують достатнього рівня захисту.

Політик зазначив, що реальний захист можливий лише у разі ухвалення політичного рішення про членство нашої держави в ЄС. Він уточнив, що дата вступу має бути визначена та узгоджена одночасно або паралельно з укладанням мирного договору. Лише в такому випадку Україна зможе отримати гарантії, які автоматично зобов’яжуть Євросоюз реагувати на потенційну агресію.

Гетманцев підкреслив, що напад на члена Євросоюзу неминуче спричинить політичні та економічні наслідки для країни-агресора, що стане реальним стримувальним фактором.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський розкрив, як вирішується питання територій у плані США. Наразі компромісу з приводу цього немає.

Також президент поділився деталями нової версії мирного плану США. Він скоротився з 28 пунктів до 20