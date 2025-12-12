Главная гарантия мира для Украины - Гетманцев назвал главную гарантию мира для Украины

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что настоящей и единственной гарантией устойчивого мира для Украины может стать только вступление в Европейский Союз. Вопрос мира сейчас имеет абсолютный приоритет, ведь от него напрямую зависит суверенитет и будущая безопасность государства.

Об этом он заявил в интервью для Новини.LIVE.

Главная гарантия мира для Украины

По словам Гетманцева, любые бумажные гарантии, в частности Будапештский меморандум или даже 5 статья НАТО, не обеспечивают достаточного уровня защиты.

Политик отметил, что реальная защита возможна только в случае принятия политического решения о членстве нашего государства в ЕС. Он уточнил, что дата вступления должна быть определена и согласована одновременно или параллельно с заключением мирного договора. Только в таком случае Украина сможет получить гарантии, которые автоматически обяжут Евросоюз реагировать на потенциальную агрессию.

Гетманцев подчеркнул, что нападение на члена Евросоюза неизбежно повлечет политические и экономические последствия для страны-агрессора, что станет реальным сдерживающим фактором.

