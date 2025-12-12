Видео
Україна
Гетманцев назвал единственную гарантию мира для Украины

Гетманцев назвал единственную гарантию мира для Украины

Дата публикации 12 декабря 2025 22:33
Главная гарантия мира для Украины - Гетманцев назвал главную гарантию мира для Украины
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что настоящей и единственной гарантией устойчивого мира для Украины может стать только вступление в Европейский Союз. Вопрос мира сейчас имеет абсолютный приоритет, ведь от него напрямую зависит суверенитет и будущая безопасность государства.

Об этом он заявил в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Главная гарантия мира для Украины

По словам Гетманцева, любые бумажные гарантии, в частности Будапештский меморандум или даже 5 статья НАТО, не обеспечивают достаточного уровня защиты.

Политик отметил, что реальная защита возможна только в случае принятия политического решения о членстве нашего государства в ЕС. Он уточнил, что дата вступления должна быть определена и согласована одновременно или параллельно с заключением мирного договора. Только в таком случае Украина сможет получить гарантии, которые автоматически обяжут Евросоюз реагировать на потенциальную агрессию.

Гетманцев подчеркнул, что нападение на члена Евросоюза неизбежно повлечет политические и экономические последствия для страны-агрессора, что станет реальным сдерживающим фактором.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, как решается вопрос территорий в плане США. На данный момент компромисса по поводу этого нет.

Также президент поделился деталями новой версии мирного плана США. Он сократился с 28 пунктов до 20.

Европейский союз Даниил Гетманцев Европа война в Украине гарантии безопасности
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
