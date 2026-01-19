Видео
Главная Новости дня Украина рискует остаться без денег МВФ — Гетманцев

Украина рискует остаться без денег МВФ — Гетманцев

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 08:45
Финансирование МВФ под вопросом — Гетманцев назвал возможные риски для бюджета
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Получение финансирования от Международного валютного фонда остается под вопросом, что может напрямую повлиять на своевременность выплат пенсий и денежного обеспечения военнослужащим.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Гетманцев заявил, что Верховная Рада затягивает принятие решений для МВФ

По его словам, решение о запуске новой программы сотрудничества с МВФ должно было приниматься еще в январе на заседании руководящего органа Фонда. Впрочем, рассмотрение этого вопроса перенесли из-за того, что Верховная Рада не приняла пакет законов, необходимых для продолжения сотрудничества. Без соответствующего решения Украина не может рассчитывать на поступление средств от МВФ, в частности в первом квартале.

Гетманцев отметил, что отсутствие заседания борда автоматически означает отсутствие финансирования.

"Вы знаете, что Верховная Рада сегодня занимается политикой, а не решением государственных вопросов. Так вот, в связи с этим, сроки проведения этого борда перенесены. А не будет борда, не будет денег. То есть мы играем с огнем и до какого катастрофического момента мы будем откладывать принятие этих важных для страны решений", — заявил Гетманцев.

Глава финансового комитета подчеркнул, что в парламенте все осознают связь между принятием необходимых законов и предоставлением международной финансовой помощи.

В то же время, по его словам, часть народных депутатов, в том числе и из провластной фракции, руководствуется политическими соображениями, а не государственными интересами.

Гетманцев также заявил, что отдельные депутаты отказываются поддерживать важные для экономики законы из-за пребывания в оппозиции или из-за собственных политических амбиций, в частности ориентации на будущие выборы. По его убеждению, такая позиция может иметь критические последствия для страны в условиях зависимости от внешнего финансирования.

"Ну, ты подходишь к нему, спрашиваешь. Смотри, ты же понимаешь, ты же за бизнес. Ты же за развитие бизнеса. Ты же выступаешь. Ты же поддерживаешь. А этот закон бизнес просит, просит Евросоюз. Он вообще, в принципе, классный закон. Его надо принимать. А он говорит, я понимаю, что надо принимать. Ты понимаешь, я же сейчас в оппозиции, я не могу за это голосовать. Ты ему говоришь, смотри, а если вот не будет этих денег, не будет страны, в которой ты оппозиции будешь, понимаешь? А к другому подходишь, говоришь, у меня конфликт с министром, скажем", — рассказал Даниил Гетманцев.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сказал, когда Украина может вступить в ЕС по самым оптимистичным прогнозам.

Также Даниил Гетманцев объяснил, почему поступления от МВФ настолько важны для Украины.

Верховная Рада МВФ Даниил Гетманцев деньги законопроект финансирование
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
