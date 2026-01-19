Фінансування МВФ під питанням — Гетманцев назвав можливі ризики для бюджету

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Отримання фінансування від Міжнародного валютного фонду залишається під питанням, що може безпосередньо вплинути на своєчасність виплат пенсій і грошового забезпечення військовослужбовцям.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

За його словами, рішення щодо запуску нової програми співпраці з МВФ мало ухвалюватися ще в січні на засіданні керівного органу Фонду. Втім, розгляд цього питання перенесли через те, що Верховна Рада не ухвалила пакет законів, необхідних для продовження співпраці. Без відповідного рішення Україна не може розраховувати на надходження коштів від МВФ, зокрема у першому кварталі.

Гетманцев наголосив, що відсутність засідання борду автоматично означає відсутність фінансування.

"Ви знаєте, що Верховна Рада сьогодні займається політикою, а не вирішенням державницьких питань. Так от, у зв'язку з цим, терміни проведення цього борду перенесені. А не буде борду, не буде грошей. Тобто ми граємося з вогнем і до якого катастрофічного моменту ми будемо відкладати прийняття цих важливих для країни рішень", — заявив Гетманцев.

Очільник фінансового комітету підкреслив, що у парламенті всі усвідомлюють зв’язок між ухваленням необхідних законів і наданням міжнародної фінансової допомоги.

Водночас, за його словами, частина народних депутатів, зокрема і з провладної фракції, керується політичними міркуваннями, а не державними інтересами.

Гетманцев також заявив, що окремі депутати відмовляються підтримувати важливі для економіки закони через перебування в опозиції або через власні політичні амбіції, зокрема орієнтацію на майбутні вибори. На його переконання, така позиція може мати критичні наслідки для країни в умовах залежності від зовнішнього фінансування.

"Ну, ти підходиш до нього, питаєш. Дивись, ти ж розумієш, ти ж за бізнес. Ти ж за розвиток бізнесу. Ти ж виступаєш. Ти ж підтримуєш. А цей закон бізнес просить, просить Євросоюз. Він взагалі, в принципі, класний закон. Його треба приймати. А він каже, я розумію, що треба приймати. Ти розумієш, я ж зараз в опозиції, я не можу за це голосувати. Ти йому говориш, дивись, а якщо от не буде цих грошей, не буде країни, в якій ти опозиції будеш, розумієш? А до іншого підходиш, кажеш, у мене конфлікт з міністром, скажімо", — розповів Данило Гетманцев.

