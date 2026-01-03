Україна може вступити до ЄС у 2027 році — Качка про сценарії та фінансування відновлення

Олексій Соболев і Тарас Качка після зустрічі радників нацбезпеки. Фото: кадр з відео

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка спрогнозував, що Україна може вступити до Європейського Союзу у 2027 році, але це теоретичний і рекордний сценарій.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець після зустрічі радників нацбезпеки у суботу, 3 січня.

Вступ України до ЄС — прогноз

Качка додав, що за базовим сценарієм календар передбачає вступ України до ЄС у 2030 році. Водночас він наголосив, що окремі етапи цього процесу можуть бути політично скорочені.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев також пояснив, що сума у 700–800 млрд доларів розрахована на 10 років. Саме такий період потрібен для відновлення країни та подвоєння ВВП відповідно до оцінок Світового банку. За його словами, Україна вже працює над пошуком джерел фінансування на весь десятирічний цикл.

Качка підкреслив, що у найближчі два роки Україна вже має значну фінансову підтримку — йдеться і про понад 90 млрд євро допомоги, погодженої напередодні Нового року, а також очікуване продовження програми МВФ, рішення щодо якої можуть ухвалити в січні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що вступ України до Європейського Союзу може відбутися швидше, ніж очікувалося.

Також раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що членство в ЄС має стати головною безпековою гарантією для України.