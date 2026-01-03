Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Коли Україна може вступити до ЄС — Качка озвучив строки

Коли Україна може вступити до ЄС — Качка озвучив строки

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 16:36
Україна може вступити до ЄС у 2027 році — Качка про сценарії та фінансування відновлення
Олексій Соболев і Тарас Качка після зустрічі радників нацбезпеки. Фото: кадр з відео

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка спрогнозував, що Україна може вступити до Європейського Союзу у 2027 році, але це теоретичний і рекордний сценарій. 

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець після зустрічі радників нацбезпеки у суботу, 3 січня.

Реклама
Читайте також:

Вступ України до ЄС — прогноз

Качка додав, що за базовим сценарієм календар передбачає вступ України до ЄС у 2030 році. Водночас він наголосив, що окремі етапи цього процесу можуть бути політично скорочені.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев також пояснив, що сума у 700–800 млрд доларів розрахована на 10 років. Саме такий період потрібен для відновлення країни та подвоєння ВВП відповідно до оцінок Світового банку. За його словами, Україна вже працює над пошуком джерел фінансування на весь десятирічний цикл. 

Качка підкреслив, що у найближчі два роки Україна вже має значну фінансову підтримку — йдеться і про понад 90 млрд євро допомоги, погодженої напередодні Нового року, а також очікуване продовження програми МВФ, рішення щодо якої можуть ухвалити в січні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що вступ України до Європейського Союзу може відбутися швидше, ніж очікувалося. 

Також раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що членство в ЄС має стати головною безпековою гарантією для України.

МВФ Європейський союз Тарас Качка Україна прогнози
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації