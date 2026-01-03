Украина может вступить в ЕС в 2027 году - Качка о сценариях и финансировании восстановления

Алексей Соболев и Тарас Качка после встречи советников нацбезопасности. Фото: кадр из видео

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка спрогнозировал, что Украина может вступить в Европейский Союз в 2027 году, но это теоретический и рекордный сценарий.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец после встречи советников нацбезопасности в субботу, 3 января.

Реклама

Читайте также:

Вступление Украины в ЕС - прогноз

Качка добавил, что по базовому сценарию календарь предусматривает вступление Украины в ЕС в 2030 году. В то же время он отметил, что отдельные этапы этого процесса могут быть политически сокращены.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев также пояснил, что сумма в 700-800 млрд долларов рассчитана на 10 лет. Именно такой период нужен для восстановления страны и удвоения ВВП в соответствии с оценками Всемирного банка. По его словам, Украина уже работает над поиском источников финансирования на весь десятилетний цикл.

Утка подчеркнул, что в ближайшие два года Украина уже имеет значительную финансовую поддержку - речь идет и о более 90 млрд евро помощи, согласованной накануне Нового года, а также ожидаемое продолжение программы МВФ, решение по которой могут принять в январе.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что вступление Украины в Европейский Союз может произойти быстрее, чем ожидалось.

Также ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что членство в ЕС должно стать главной гарантией безопасности для Украины.