Гетманцев сообщил о теневой схеме продажи цветов в Украине — видео

Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Лишь около 22% цветов ввозятся в Украину официально, остальные — через теневые схемы. Некоторые крупные компании используют упрощенную систему налогообложения.

Об этом глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев рассказал в интервью Насте Рейн на Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Гетманцев раскрыл подробности финансовых схем

По его словам, значительная часть продаж осуществляется через крупные сети с десятками торговых точек, которые оформляют деятельность на ФОПов или работают без надлежащего документального сопровождения.

"Лишь 22% от всех цветов, которые импортируются в Украину, импортируются "в белую". Мы можем сравнить с международными базами. А потом они реализуются через крупные сети, которые имеют десятки магазинов", — отметил Гетманцев.

В качестве примера он привел одну из крупных цветочных сетей, имеющую 49 магазинов и активно продающую продукцию онлайн, используя фиктивные или упрощенные документы. Такая практика, по словам депутата, позволяет минимизировать налоговую нагрузку.

Гетманцев подчеркнул, что из-за этого страдают реальные малые бизнесы, которые работают в пределах установленных лимитов и честно платят налоги. Основные же вопросы возникают к крупным компаниям, которые, пользуясь упрощенной системой, оптимизируют налоги и фактически вытесняют добросовестный бизнес с рынка.

Другие заявления Гетманцева

Председатель комитета Верховной Рады прокомментировал решение МВФ о новой программе поддержки Украины на 8,1 млрд долларов и оценил ее влияние на финансовую стабильность государства. Ожидается, что эти средства направят на покрытие дефицита государственного бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Также Гетманцев выразил мнение, что Верховная Рада IX созыва постепенно теряет свою эффективность. По его словам, в парламенте растет количество внутренних противоречий, а возможность принимать сложные, но необходимые для государства решения, все слабеет.

Кроме того, депутат сообщил о старте масштабной жилищной инициативы, направленной на поддержку социально незащищенных граждан. По его словам, жилищный вопрос остается острым как для внутренне перемещенных лиц, так и для людей, которые еще до полномасштабной войны проживали в непригодных или сложных условиях.