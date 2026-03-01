Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев раскрыл, сколько цветов в Украину завозят официально

Гетманцев раскрыл, сколько цветов в Украину завозят официально

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 17:45
Гетманцев сообщил о теневой схеме продажи цветов в Украине — видео
Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Лишь около 22% цветов ввозятся в Украину официально, остальные — через теневые схемы. Некоторые крупные компании используют упрощенную систему налогообложения.

Об этом глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев рассказал в интервью Насте Рейн на Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Гетманцев раскрыл подробности финансовых схем

По его словам, значительная часть продаж осуществляется через крупные сети с десятками торговых точек, которые оформляют деятельность на ФОПов или работают без надлежащего документального сопровождения.

"Лишь 22% от всех цветов, которые импортируются в Украину, импортируются "в белую". Мы можем сравнить с международными базами. А потом они реализуются через крупные сети, которые имеют десятки магазинов", — отметил Гетманцев.

В качестве примера он привел одну из крупных цветочных сетей, имеющую 49 магазинов и активно продающую продукцию онлайн, используя фиктивные или упрощенные документы. Такая практика, по словам депутата, позволяет минимизировать налоговую нагрузку.

Гетманцев подчеркнул, что из-за этого страдают реальные малые бизнесы, которые работают в пределах установленных лимитов и честно платят налоги. Основные же вопросы возникают к крупным компаниям, которые, пользуясь упрощенной системой, оптимизируют налоги и фактически вытесняют добросовестный бизнес с рынка.

Другие заявления Гетманцева

Председатель комитета Верховной Рады прокомментировал решение МВФ о новой программе поддержки Украины на 8,1 млрд долларов и оценил ее влияние на финансовую стабильность государства. Ожидается, что эти средства направят на покрытие дефицита государственного бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Также Гетманцев выразил мнение, что Верховная Рада IX созыва постепенно теряет свою эффективность. По его словам, в парламенте растет количество внутренних противоречий, а возможность принимать сложные, но необходимые для государства решения, все слабеет.

Кроме того, депутат сообщил о старте масштабной жилищной инициативы, направленной на поддержку социально незащищенных граждан. По его словам, жилищный вопрос остается острым как для внутренне перемещенных лиц, так и для людей, которые еще до полномасштабной войны проживали в непригодных или сложных условиях.

налоги Даниил Гетманцев Украина цветы бизнес
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации