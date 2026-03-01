Гетманцев розповів подробиці фінансових схем з продажем квітів — відео

Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Лише близько 22% квітів ввозяться в Україну офіційно, решта — через тіньові схеми. Деякі великі компанії використовують спрощену систему оподаткування.

Про це голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Насті Рейн на Новини.LIVE.

За його словами, значна частина продажів здійснюється через великі мережі з десятками торгових точок, які оформлюють діяльність на ФОПів або працюють без належного документального супроводу.

"Лише 22% від усіх квітів, які імпортуються в Україну, імпортуються "в білу". Ми можемо порівняти з міжнародними базами. А потім вони реалізуються через великі мережі, які мають десятки магазинів", — зазначив Гетманцев.

Як приклад він навів одну з великих квіткових мереж, що має 49 магазинів і активно продає продукцію онлайн, використовуючи фіктивні або спрощені документи. Така практика, за словами депутата, дозволяє мінімізувати податкове навантаження.

Гетманцев наголосив, що через це страждають реальні малі бізнеси, які працюють у межах установлених лімітів і чесно сплачують податки. Основні ж питання виникають до великих компаній, які, користуючись спрощеною системою, оптимізують податки та фактично витісняють добросовісний бізнес з ринку.

Інші заяви Гетманцева

Голова комітету Верховної Ради прокоментував рішення МВФ про нову програму підтримки України на 8,1 млрд доларів та оцінив її вплив на фінансову стабільність держави. Очікується, що ці кошти спрямують на покриття дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

Також Гетманцев висловив думку, що Верховна Рада IX скликання поступово втрачає свою ефективність. За його словами, у парламенті зростає кількість внутрішніх суперечностей, а можливість ухвалювати складні, проте необхідні для держави рішення, дедалі слабшає.

Крім того, депутат повідомив про старт масштабної житлової ініціативи, спрямованої на підтримку соціально незахищених громадян. За його словами, житлове питання залишається гострим як для внутрішньо переміщених осіб, так і для людей, які ще до повномасштабної війни проживали в непридатних або складних умовах.