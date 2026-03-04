Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Експерт відповів, чи зросли ціни на бензин в Ізраїлі

Експерт відповів, чи зросли ціни на бензин в Ізраїлі

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 21:23
Експерт пояснив, яка ситуація із цінами на пальне в Ізраїлі
Люди заправляють автомобілі на АЗС в Ізраїлі. Ілюстративне фото: photade.org

Попри загострення ситуації в Ізраїлі через операцію проти Ірану, в країні відсутня паніка на заправках. Ціни на бензин не зростають.

Про це розповів співзасновник ГО "Ізраїльські друзі України" В'ячеслав Фельдман в ефірі День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація із пальним в Ізраїлі

За словами експерта, ціни на бензин в Ізраїлі не зросли.

Водночас Фельдман зазначив, що на тлі ескалації в країні відсутня паніка на АЗС, адже держава повністю контролює ціноутворення, унеможливлюючи спекуляції бізнесу.

"Щодо пального. Я не бачив якогось ажіотажу або дефіциту. Люди зараз сидять вдома... Раз на місяць держава рахує ціну на паливо в портах Франції та в портах Іспанії, й потім на основі цього роблять розрахунок. Вона регулюється державою", — пояснив експерт.

Крім того, він розповів про "Залізний купол", що захищає Ізраїль і чому він не допоміг би Україні.

"Залізний купол працює проти ракет близької дальності. Для України він не релевантний, щодо ракет... Його ефективність не буде дуже високою.

Реальний захист від балістики забезпечують важкі комплекси, здатні знищувати загрозу ще до її входження у щільні шари атмосфери", — зазначив Фельдман.

Яка ситуація із цінами на пальне в Україні

Нещодавно експерт окреслив можливий сценарій подорожчання пального в Україні. За його оцінками, вартість бензину А-95 може зрости ще приблизно на 10 гривень — за певних ринкових умов.

Попри розмови про ймовірний дефіцит, експерт паливного ринку Сергій Куюн запевнив, що підстав для нестачі бензину наразі немає.

Водночас засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін вважає, що ринок не уникне підвищеного попиту на пальне, а ціни на автозаправках продовжать рух угору.

Іран Ізраїль бензин пальне війна Ціни на пальне
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації