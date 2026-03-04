Експерт пояснив, яка ситуація із цінами на пальне в Ізраїлі

Люди заправляють автомобілі на АЗС в Ізраїлі. Ілюстративне фото: photade.org

Попри загострення ситуації в Ізраїлі через операцію проти Ірану, в країні відсутня паніка на заправках. Ціни на бензин не зростають.

Про це розповів співзасновник ГО "Ізраїльські друзі України" В'ячеслав Фельдман в ефірі День.LIVE.

Яка ситуація із пальним в Ізраїлі

За словами експерта, ціни на бензин в Ізраїлі не зросли.

Водночас Фельдман зазначив, що на тлі ескалації в країні відсутня паніка на АЗС, адже держава повністю контролює ціноутворення, унеможливлюючи спекуляції бізнесу.

"Щодо пального. Я не бачив якогось ажіотажу або дефіциту. Люди зараз сидять вдома... Раз на місяць держава рахує ціну на паливо в портах Франції та в портах Іспанії, й потім на основі цього роблять розрахунок. Вона регулюється державою", — пояснив експерт.

Крім того, він розповів про "Залізний купол", що захищає Ізраїль і чому він не допоміг би Україні.

"Залізний купол працює проти ракет близької дальності. Для України він не релевантний, щодо ракет... Його ефективність не буде дуже високою.

Реальний захист від балістики забезпечують важкі комплекси, здатні знищувати загрозу ще до її входження у щільні шари атмосфери", — зазначив Фельдман.

Яка ситуація із цінами на пальне в Україні

Нещодавно експерт окреслив можливий сценарій подорожчання пального в Україні. За його оцінками, вартість бензину А-95 може зрости ще приблизно на 10 гривень — за певних ринкових умов.

Попри розмови про ймовірний дефіцит, експерт паливного ринку Сергій Куюн запевнив, що підстав для нестачі бензину наразі немає.

Водночас засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін вважає, що ринок не уникне підвищеного попиту на пальне, а ціни на автозаправках продовжать рух угору.