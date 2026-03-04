Эксперт сказал, выросли ли цены на бензин в Израиле

Люди заправляют автомобили на АЗС в Израиле. Иллюстративное фото: photade.org

На фоне операции против Ирана в Израиле отсутствует паника на заправках. Цены на топливо не выросли.

Об этом рассказал соучредитель ОО "Израильские друзья Украины" Вячеслав Фельдман в эфире День.LIVE.

Какова ситуация с топливом в Израиле

По словам эксперта, цены на бензин в Израиле не выросли.

В то же время Фельдман отметил, что на фоне эскалации в стране отсутствует паника на АЗС, ведь государство полностью контролирует ценообразование, исключая спекуляции бизнеса.

"Относительно горючего. Я не видел какого-то ажиотажа или дефицита. Люди сейчас сидят дома... Раз в месяц государство считает цену на топливо в портах Франции и в портах Испании, и потом на основе этого делают расчет. Она регулируется государством", — объяснил эксперт.

Кроме того, он рассказал о "Железном куполе", который защищает Израиль и почему он не помог бы Украине.

"Железный купол работает против ракет близкой дальности. Для Украины он не релевантный, в отношении ракет... Его эффективность не будет очень высокой.

Реальную защиту от баллистики обеспечивают тяжелые комплексы, способные уничтожать угрозу еще до ее вхождения в плотные слои атмосферы", — отметил Фельдман.

Какова ситуация с ценами на топливо в Украине

Недавно эксперт очертил возможный сценарий подорожания топлива в Украине. По его оценкам, стоимость бензина А-95 может вырасти еще примерно на 10 гривен — при определенных рыночных условиях.

Несмотря на разговоры о вероятном дефиците, эксперт топливного рынка Сергей Куюн заверил, что оснований для нехватки бензина пока нет.

В то же время основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин считает, что рынок не избежит повышенного спроса на топливо, а цены на автозаправках продолжат движение вверх.