Эксперт сказал, выросли ли цены на бензин в Израиле

Эксперт рассказал о ситуации с ценами на бензин в Израиле
На фоне операции против Ирана в Израиле отсутствует паника на заправках. Цены на топливо не выросли.
Об этом рассказал соучредитель ОО "Израильские друзья Украины" Вячеслав Фельдман в эфире День.LIVE.
Какова ситуация с топливом в Израиле
По словам эксперта, цены на бензин в Израиле не выросли.
В то же время Фельдман отметил, что на фоне эскалации в стране отсутствует паника на АЗС, ведь государство полностью контролирует ценообразование, исключая спекуляции бизнеса.
"Относительно горючего. Я не видел какого-то ажиотажа или дефицита. Люди сейчас сидят дома... Раз в месяц государство считает цену на топливо в портах Франции и в портах Испании, и потом на основе этого делают расчет. Она регулируется государством", — объяснил эксперт.
Кроме того, он рассказал о "Железном куполе", который защищает Израиль и почему он не помог бы Украине.
"Железный купол работает против ракет близкой дальности. Для Украины он не релевантный, в отношении ракет... Его эффективность не будет очень высокой.
Реальную защиту от баллистики обеспечивают тяжелые комплексы, способные уничтожать угрозу еще до ее вхождения в плотные слои атмосферы", — отметил Фельдман.
Какова ситуация с ценами на топливо в Украине
Недавно эксперт очертил возможный сценарий подорожания топлива в Украине. По его оценкам, стоимость бензина А-95 может вырасти еще примерно на 10 гривен — при определенных рыночных условиях.
Несмотря на разговоры о вероятном дефиците, эксперт топливного рынка Сергей Куюн заверил, что оснований для нехватки бензина пока нет.
В то же время основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин считает, что рынок не избежит повышенного спроса на топливо, а цены на автозаправках продолжат движение вверх.
