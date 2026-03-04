Эксперт прогнозирует рост цен на топливо в Украине еще на 10 гривен

Автомобили возле АЗС. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Эксперт Олег Пендзин спрогнозировал, какой будет ситуация с ценами на бензин в Украине в дальнейшем. Он отметил, что цена на топливо А-95 максимум еще вырастет на 10 гривен.

Об этом Олег Пендзин рассказал в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Рост цен на топливо в Украине — прогноз эксперта

По прогнозам Пендзина, цена на топливо А-95 в Украине может вырасти еще максимум на 10 гривен.

Эксперт пояснил, что такой сценарий возможен, если цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель.

В то же время он отметил, что президент США Дональд Трамп вряд ли допустит такую ситуацию, ведь это будет иметь прямое влияние на выборы в Америке.

"Трудно на сегодняшний момент прогнозировать, но я смотрел определенные расчеты, там плюс 10 гривен, грубо говоря. Если будет 100 долларов за баррель нефти. Я не думаю, что он дойдет до той величины, потому что это будет мощный удар по американскому избирателю.

Просто надо понимать, что Трамп не может довести до такой ситуации. И тем более избирательный процесс начался. Его захейтят... Он и так сегодня имеет определенные проблемы", — отметил эксперт.

Цены на топливо в Украине — что прогнозируют

Эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в эфире Новини.LIVE прокомментировал стремительный рост цен на топливо. Он отметил, что ажиотажа избежать не удастся — цены и в дальнейшем будут расти.

В частности, на фоне роста цен на бензин в Украине нардеп от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев обратился к руководителю Антимонопольного комитета. В то же время он призвал представителей топливного рынка опомниться.

В свою очередь, эксперт топливного рынка Сергей Куюн успокоил украинцев на фоне разговоров о дефиците топлива. Он отметил, что недостатка бензина в Украине не будет.